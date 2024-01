À l’heure où les services en ligne, les cartes et les téléphones mobiles deviennent les principaux modes de transaction financière, le Mouvement Desjardins revoit à la baisse son offre de services en succursale et le nombre de ses guichets automatiques.

Après avoir déjà fermé plusieurs dizaines de points de services et de guichets automatiques depuis 2022, le Mouvement Desjardins prévoit cette fois réduire leur nombre de 30 % d'ici le 31 décembre 2026.

La nouvelle, d'abord révélée dans les pages du quotidien Le Soleil, a été confirmée ce matin par Radio-Canada.

À la fin de 2023, Desjardins exploitait 669 centres de services et 1559 guichets automatiques. C’est donc 30 % de ces deux modes de services qui seront amputés au cours des trois prochaines années. Ce qui représente la fermeture de plus ou moins 200 centres de services et de 460 guichets automatiques à l'échelle du territoire desservi par Desjardins.

En entrevue sur les ondes de l'émission Tout un matin, la première vice-présidente, Services aux particuliers du Mouvement Desjardins, Nathalie Larue, a expliqué que cette décision découle d'une analyse faite par les caisses de l'utilisation de leurs services au comptoir et de leurs guichets automatiques autant au à l'échelle locale que régionale.

À la fin de 2023, les services au comptoir ne représentaient plus que 1 % du volume des transactions chez Desjardins. Les guichets, quant à eux, ne représentaient plus que 3 %, selon l'institution financière.

Nos membres interagissent de plus en plus avec Desjardins via les solutions numériques. On a vu des hausses importantes durant la période de la pandémie, quoique c’était une tendance qui avait cours depuis déjà plusieurs années.

Nos membres font de plus en plus leurs transactions courantes avec les plateformes numériques depuis déjà longtemps, souligne Nathalie Larue. Et ce qu’on voit maintenant, ce sont des attentes qui sont rehaussées de leur part pour pouvoir faire des activités avec nous qui sont plus complexes, totalement en ligne, alors Desjardins investit dans l’évolution de ces solutions numériques.

L'augmentation de la demande des clients de Desjardins pour des rendez-vous en ligne plutôt qu'en succursale pèse aussi dans la balance, ajoute Mme Larue. On fait ça dans notre vie quotidienne, vous et moi, donc c’est la même chose [pour la clientèle].

Desjardins a bien l’intention de demeurer très présent, mais d’ajuster sa présence en fonction des attentes de ses membres.

En ce qui a trait aux fermetures en tant que telles, Desjardins n'a pas établi de liste des centres de services et guichets automatiques qui seront fermés. Chaque décision reviendra aux conseils d’administration des caisses qui feront chacune leur tour une annonce au fil des prochains mois, au terme de leur réflexion et de leur évaluation des besoins.

Ce n’est pas une logique mathématique, c’est davantage l’utilisation d’information sur le comportement des consommateurs. Au moment où Desjardins retire soit un centre de service, soit un guichet automatique, c’est qu’on voit que son utilisation ne justifie vraiment plus son maintien , précise Nathalie Larue.

Les aînés davantage touchés

Or, ces fermetures de points de service seront un changement non négligeable pour beaucoup de personnes âgées qui ont toujours recours aux services au comptoir dans les caisses populaires, où l'assistance du personnel leur est souvent utile.

Ces fermetures auront évidemment un impact sur les personnes qui utilisent les services en personne dans ces centres de service.

C’est également dommage, parce que ces centres de services contribuent à la vitalité économique des communautés locales. Il s’agit d’une décision d’entreprise , déplore la Fédération de l'Âge d'Or du Québec (FADOQ).

La Fédération se réjouit toutefois du fait que Desjardins promet d’accompagner ses membres dans les changements qui s’annoncent.

Au Réseau FADOQ , nous offrons depuis plusieurs années à nos membres des ateliers afin de leur permettre de se familiariser avec les nouvelles technologies de l’information et de la communication ainsi que des conseils et astuces pour les aider à devenir des citoyens numériques plus éclairés , rappelle la Fédération.

Coup dur pour les petites villes et les communautés éloignées

S'ils sont assez faciles à trouver dans les grandes régions urbaines, les points de service et les guichets se font cependant nettement plus rares en région, où leur importance va souvent au-delà des services financiers dans la mesure où, comme l'église, le bureau de poste, la station de service et l'épicerie, la caisse populaire joue un rôle important dans la vitalité et la qualité de vie des petites localités.

Ouvrir en mode plein écran Comme plusieurs autres points de service, celui de Saint-Denis-de-Brompton cessera d'offrir un guichet automatique le 8 mars prochain. Photo : Radio-Canada / Joël Provencher

C'est notamment le cas en Estrie, où une vingtaine de points de service seront touchés par des fermetures, dont 11 guichets automatiques situés dans de petites localités. Certaines de ces villes perdront leur seul guichet automatique et, du même coup, l'unique façon d'obtenir de l'argent liquide sur leur territoire.

Ce n'est pas rien, quand on pense qu'une simple panne d'électricité peut paralyser tous les échanges commerciaux électroniques d'un secteur pendant plusieurs jours, et qu'il ne reste alors que l'argent liquide pour négocier des biens et services.

En Mauricie, au moins six communautés situées sur le territoire de la caisse Desjardins Mékinac-Les Chenaux vont perdre leur guichet automatique d'ici la fin de février. À cela s'ajoute la fermeture du Centre de services de Saint-Maurice.

Questionné dans les couloirs de l'Assemblée nationale sur la décision de Desjardins, le ministre des Finances, Eric Girard, a concédé que c'est plus difficile pour les régions , mais qu'il ne croit pas pour autant que Desjardins se retire des régions.

Je leur fais confiance, a-t-il dit. Ils sont conscients de ça. Lorsque vous prenez des décisions difficiles comme entreprise, vous devez tenir compte de l’ensemble des parties prenantes : la communauté, les employés, les membres, l’intérêt de Desjardins, ce n’est pas un dossier qui est facile.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre des Finances du Québec, Eric Girard. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Ça fait partie de leur vision d’entreprise. Ils ont toujours été présents en région et ça va continuer.

« Signe des temps »

Pour David Dupuis, responsable des programmes de premier cycle en économie à l’École de gestion de l’Université de Sherbrooke, la réflexion en cours chez Desjardins sur le service à la clientèle est loin d’être en cours uniquement dans cette institution.

C’est un signe des temps. […] Ce qu’on observe aujourd’hui, c’est une baisse de la demande pour ce type de services là, et Desjardins réagit tout simplement en voulant protéger un peu ses marges , a expliqué l’expert sur les ondes d’ICI RDI. Et ce n’est pas exclusif au domaine bancaire , ajoute-t-il.

De plus en plus, il y a des réflexions qui s’entament dans le secteur du détail. La façon dont les consommateurs vont accéder à leurs biens maintenant, souvent via Internet, va faire en sorte que le service au détail va devoir se transformer.

Ce qui est réellement triste ici, c’est pour les utilisateurs qui faisaient encore usage du fameux livret [de compte]. Ceci dit, est-ce qu’on en connaît beaucoup? Je pense que c’est là la question.