L’aéroport Stanfield s’efforce de regagner la clientèle perdue durant la pandémie

L’aéroport Stanfield, à Halifax, qui est le plus grand dans les provinces de l’Atlantique, voit sa clientèle augmenter depuis la pandémie, mais il n’a pas complètement atteint l’an dernier son objectif de rétablissement.

Presque 3,6 millions de passagers ont utilisé les services de l’aéroport en 2023. C’est plus qu’en 2022, mais toujours moins qu’en 2019 quand l’aéroport avait accueilli 4,2 millions de passagers.

Marie Manning, vice-présidente et directrice commerciale de l’autorité aéroportuaire, est optimiste.

Nous nous attendons à plus de croissance. Toutes nos compagnies aériennes partenaires prennent de l’expansion, et des compagnies aériennes qui étaient présentes ici avant la pandémie seront de retour en 2024 , explique-t-elle.

De grands transporteurs, dont WestJet et Air Canada, ont réduit leurs services en Atlantique ces dernières années. Des compagnies aériennes américaines ont fait de même.

Un plus grand défi dans le cas des États-Unis

Le nombre de passagers à Halifax qui vont aux États-Unis ou qui en proviennent tire toujours de l’arrière. L’aéroport rapporte qu’il y en a eu 197 551 en 2023 alors qu’il y en avait eu 361 348 en 2019.

Le transport aérien aux États-Unis connaît une pénurie d’équipages, indique l’autorité aéroportuaire, et une seule compagnie aérienne américaine, American Airlines, était active à Halifax en 2023.

C’est un domaine où il est plus difficile de se rétablir. Un grand nombre des avions qui desservaient cette région appartenaient à des transporteurs de taille régionale. À cause de la pénurie de pilotes, c’était l’un des plus grands défis de la reprise , explique Marie Manning.

Ouvrir en mode plein écran Marie Manning est une vice-présidente et la directrice commerciale de l’autorité aéroportuaire d'Halifax en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Galen McRae

L’aéroport Stanfield s’attend à élargir son éventail de vols aux États-Unis au printemps et à l’été. Les transporteurs Delta et United ont l’intention de rétablir leurs vols à Halifax à destination de New York et de Newark. American Airlines veut aussi y ajouter des vols vers New York et Washington.

L’aéroport s’attend aussi à accueillir cette année des vols d’autres transporteurs vers des destinations européennes, dont Reykjavik, Dublin, Londres, Édimbourg, Francfort.