Le Conseil scolaire public anglais de Toronto (TDSB), le plus grand conseil du pays qui regroupe 238 000 élèves, doit se prononcer mercredi sur la possibilité de déplacer une journée pédagogique du 19 au 8 avril, pour que les élèves restent à la maison le jour où une rare éclipse solaire totale sera visible dans le sud de l'Ontario et du Québec ainsi que dans les Maritimes, notamment.

Si le TDSB vote en faveur de la révision, il se joindra à au moins six autres conseils scolaires de l'Ontario ainsi qu'à deux centres de services scolaires du Québec qui ont déjà avisé les parents que les cours seraient annulés le 8 avril.

Regarder directement le soleil pendant l'éclipse, sans protection appropriée, peut entraîner de graves problèmes, tels qu'une perte partielle ou totale de la vue.

Des problèmes de sécurité liés à la circulation pourraient aussi se poser, car des milliers d'enfants rentreraient chez eux à la fin de la journée dans une obscurité temporaire, fait valoir un rapport du TDSB . Or, changer la date [de la journée pédagogique] n'aurait pas un grand impact , ajoute le Conseil.

Le ministère ontarien de l'Éducation ne s'avance pas. Les écoles et les conseils scolaires sont responsables du fonctionnement au quotidien des établissements et de l'enseignement, en plus d'assurer la sécurité et le bien-être de tous les élèves , explique le Ministère par courriel.

Pour sa part, le Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM) gardera ses écoles ouvertes le 8 avril. Il n’y aura pas de fermeture au CSSDM . Nous miserons plutôt sur les activités de sensibilisation en lien avec ce phénomène astronomique rare , indique par courriel le porte-parole Alain Perron.

Pour leur part, les conseils scolaires francophones du Grand Toronto, MonAvenir et Viamonde n'ont pas encore indiqué s'ils prendraient des mesures particulières en raison de l'éclipse.

Quand regarder l'éclipse?

L'éclipse totale devrait être observée à partir de 11 h 7, heure du Pacifique, au Mexique, lorsque la Lune se déplacera entre la Terre et le Soleil, projetant une ombre partielle ou totale.

L'éclipse sera ensuite visible aux États-Unis avant de se déplacer vers le sud de l'Ontario, puis le sud du Québec, le nord du Nouveau-Brunswick, l'ouest de l'Île-du-Prince-Édouard, le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et le sud de Terre-Neuve pendant environ deux heures, à peu près au même moment où de nombreux enfants au Canada sortent de l'école.

Certaines régions peuvent s'attendre à une obscurité totale pendant environ quatre minutes en milieu d'après-midi.

Comment protéger les enfants?

La Dre Mélissa Généreux, porte-parole de la Santé publique de l'Estrie, l'une des régions où l'éclipse sera totale, signale que les autorités laissent le choix aux écoles de fermer leurs portes ou non. Cependant, elle insiste sur la nécessité d'une surveillance adéquate par des adultes pour garantir que les enfants observent l'éclipse en toute sécurité, y compris dans les autobus scolaires.

Elle a déclaré que ces directives consistent notamment à s'assurer que les enfants portent des lunettes de protection ou qu'ils regardent l'événement indirectement au moyen de boîtes à éclipse , en surveillant particulièrement ceux qui ont du mal à suivre les instructions.

Au Nouveau-Brunswick, la province a déclaré que les écoles pourraient avoir une heure de sortie anticipée pour permettre aux élèves d'arriver à destination en toute sécurité avant le début de l'éclipse.

Au Québec, la dernière éclipse solaire totale s'est produite en 1972, et après celle du 8 avril prochain, la suivante n'aura lieu qu'en 2106. Entretemps, il y aura toutefois au Canada des éclipses solaires partielles, tout comme des éclipses lunaires totales et partielles.

Avec les informations de La Presse canadienne