PPU Chauveau : des citoyens doutent du processus de consultations

L’administration Marchand se donne 18 mois pour adopter un nouveau programme particulier d’urbanisme qui modifiera le zonage d’un terrain du secteur Chauveau.

Ils étaient plus d’une centaine, mardi soir, à participer à la séance extraordinaire du conseil de quartier des Châtels sur la démarche de consultation publique que lance la Ville de Québec pour doter un terrain de 2 km² dans la Haute-Sainte-Charles d’un premier programme particulier d’urbanisme (PPU).

Ça va être quoi le poids des citoyens , a demandé d’entrée de jeu une participante.

Le terrain est la propriété du Groupe Dallaire. Sous l’administration Labeaume, la Ville souhaitait y voir le développement d’un parc industriel ou d’innovation. L’endroit est situé tout juste à côté de l’Espace d’innovation Chauveau où l’on retrouve, entre autres, l’entrepôt Simons. Sur le site, on retrouve aussi un boisé prisé des citoyens du secteur.

Le secteur visé par le programme particulier d'urbanisme est un terrain de 2km² le long de l'autoroute Henri-IV.

Hautement fréquenté, l’endroit a été fermé il y a quelques mois par le propriétaire pour des raisons de sécurité.

La Ville propose maintenant de préserver une partie du terrain et de concilier les usages permis entre les besoins industriels, résidentiels et environnementaux. Si on est ici, c’est pour trouver une voie de passage , s’est exprimée la conseillère responsable de l’urbanisme à la Ville de Québec, Mélissa Coulombe-Leduc, accompagnée de sa collègue, conseillère du district, Marie-Josée Asselin.

Pendant plus de deux heures, elles ont répondu aux nombreuses questions des citoyens. Certains demandent maintenant à la Ville de racheter le terrain pour le soustraire de tout développement.

On n’a pas l’intention de faire l’acquisition de ce terrain-là au complet. Parce qu’on a des besoins.

Dans l’arrondissement de la Haute Sainte-Charles, le taux d’inoccupation est à 0,3 % a fait valoir la conseillère. La crise du logement est bien réelle, selon Marie-Josée Asselin qui prévient les citoyens que la Ville ne pourra pas protéger tous les boisés encore existants. On doit arriver à répondre aux besoins.

La Ville a pour objectif de construire 80 000 logements d’ici 2040.

Ouverture du propriétaire

Marie-Josée Asselin a profité de la présence du propriétaire du terrain dans la salle, Michel Dallaire, pour rappeler aux citoyens que la démarche ne serait pas possible s’il n’avait pas démontré de l’ouverture pour modifier son projet. Il fait la démarche avec nous pour qu’on arrive à un consensus.

La dernière mouture du projet de développement du site a été déposée avant l’élection de 2021 et elle prévoyait la disparition complète du boisé. C’est ça que vous auriez dans votre cour si on ne s’était pas opposé , a soutenu la conseillère du district devant l’insistance de citoyens qui remettent en question la véritable volonté de l’administration Marchand d’en arriver à un consensus.

Pour plusieurs, la dernière consultation publique pour l’Espace d’innovation Chauveau, situé tout juste à côté, a laissé un goût amer. Est-ce que vous allez vraiment nous écouter? , a insisté une citoyenne.

Marie-Josée Asselin a assuré que son équipe ne faisait pas toute cette démarche pour laisser les préoccupations des citoyens de côté. On ne serait pas ici devant vous si on n’y croyait pas , a-t-elle ajouté.

La consultation qui s’amorce contient plusieurs étapes dont des rencontres citoyennes et un questionnaire qui sera possible de remplir dans les prochains mois. La Ville promet de mettre en place un plan de communication pour joindre le plus de citoyens possible.

L’administration Marchand vise d’adopter le PPU en septembre 2025, juste avant les élections municipales pour éviter une période d’incertitude si jamais l’équipe du maire était défaite, a fait valoir la conseillère Asselin.