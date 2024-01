Plongé dans la controverse, François Legault a vu dans la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) une issue de secours, l’automne dernier. Son gouvernement lui a confié le mandat de revoir tout le dossier du transport à Québec, tramway et troisième lien inclus, mais cela a paradoxalement eu pour effet de mettre en évidence les limites de l’institution.

Il y a 10 ans, Philippe Couillard avait aussi vu dans la CDPQ une porte de sortie lui permettant de réaliser ses promesses électorales. Le Québec nageait alors en plein déficit. Le gouvernement avait de grandes ambitions de transport collectif, mais ne voulait surtout pas alourdir sa dette. La CDPQ souhaitait, de son côté, diversifier son portefeuille et investir davantage dans des projets d’infrastructure. Le hasard fait parfois bien les choses.

Aucun projet n’est parfait, mais on doit reconnaître que la première phase du Réseau express métropolitain (REM) s’est mise en branle avec une rapidité qu’on n’avait pas vue depuis longtemps au Québec pour ce genre de projet. La Caisse de dépôt et placement en faisait la présentation en 2016 et, deux ans plus tard, Philippe Couillard donnait la première pelletée de terre, à temps pour les élections de 2018.

Ayant promis, durant ces mêmes élections, de nombreux projets de transport collectif, la CAQ s’est elle aussi tournée vers la CDPQ pour l’aider à atteindre ses objectifs une fois installée au pouvoir. La suite des choses s’est toutefois révélée beaucoup plus ardue.

Après avoir consacré deux ans de travail au projet du REM de l’Est, la Caisse a fini par jeter l’éponge dans la controverse. Et alors que l’opération du réseau existant met l’institution sous pression, en raison des multiples pannes, cette dernière choisit maintenant de se désister du projet de transport structurant attendu le long du boulevard Taschereau, en banlieue de Montréal. Un projet sur la Rive-Sud nécessiterait de mobiliser des équipes qui ne sont pas disponibles à l’heure actuelle , a indiqué l’institution, lundi soir. En d’autres mots, la Caisse en a plein les bras avec les nombreux projets qu’on lui a déjà confiés.

Ouvrir en mode plein écran En 2022, le gouvernement du Québec a écarté la Caisse de dépôt et placement du Québec du projet du Réseau express métropolitain (REM) de l’Est. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

C’est sans compter que la Caisse, dans le cas du REM de l’Est, a été confrontée aux mêmes obstacles auxquels font face les administrations publiques dans la planification des grands projets de transport collectif.

Nombre de citoyens et d’organismes se sont plaints du tracé retenu et des conséquences qu’entraînerait, sur le tissu urbain, l’implantation d’une nouvelle infrastructure en surface. Urbanistes et économistes se sont interrogés sur le bien-fondé du projet et sur sa rentabilité éventuelle, tant sur le plan économique que sur le plan de l’environnement. À cela s’ajoutent tous les doutes exprimés sur l’implication même de la CDPQ . L’institution a-t-elle la légitimité voulue pour être si lourdement engagée dans le développement du transport collectif, alors même que des maires se plaignent de ne pas pouvoir faire entendre leur voix?

Bref, les solutions miraculeuses n’existent pas, même si les gouvernements sont parfois tentés de le croire. En dépit de toutes les vertus qu’on lui prête, la Caisse n’est pas immunisée contre les risques qui affligent trop de projets de transport collectif. Le fait que les mairesses de Longueuil et de Brossard aient si vivement souhaité et salué le retrait de l’institution montre d’ailleurs bien ses limites.

S’il est vrai que la Caisse a réussi à mener à bien le projet qui lui avait été confié sur le pont Samuel-De Champlain, le professeur à l’École d’urbanisme et d’architecture du paysage de l’Université de Montréal Jean-Philippe Meloche soulignait toutefois mardi, à l’émission Midi info, que le contexte avait été particulièrement favorable.

On a un peu ordonné à tout le monde de se soumettre à la planification du REM -1, puis on a bénéficié d’infrastructures structurelles déjà mises en place. Il y avait déjà des gens à Brossard qui voulaient recevoir un transport en commun lourd, il y avait déjà un tablier sur le pont Samuel-De Champlain, il y avait déjà un tunnel sous la montagne , a expliqué l’expert.

Tout en reconnaissant que la Caisse était à l’origine du plus important projet de transport collectif depuis la construction du métro de Montréal, la ministre des Transports plaidait elle-même mardi pour un autre modèle. Ça n’a pas de bon sens d’être tributaire d’organisations extérieures sur lesquelles on n’a pas de contrôle direct pour livrer nos projets de transport collectif , a dit Geneviève Guilbault.

Bref, on souffle à la fois le chaud et le froid.

Ouvrir en mode plein écran La ministre Geneviève Guilbault en mêlée de presse à l'Assemblée nationale Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy-Roussel

Ici comme ailleurs, on déplore surtout que les projets de transport en commun mettent de plus en plus de temps à se concrétiser, tout en étant de plus en plus coûteux. Pour inverser la tendance, la ministre annoncera bientôt la création d’une agence chargée de la planification et de la réalisation des grands projets de transport collectif.

À l’instar des réformes auxquelles on a assisté ces derniers mois, tant en santé qu’en éducation, l’objectif est d’assurer au gouvernement un meilleur contrôle des leviers qui s’offrent à lui pour mener à bien les projets de son choix. Parions qu’on parlera abondamment d’imputabilité et de reddition de comptes lors de l’annonce à venir.

Si la Caisse n’est pas l’alliée que le gouvernement avait imaginée au départ pour la réalisation de ses ambitions en matière de transport, la nouvelle institution qui sera créée risque toutefois d’être confrontée à des obstacles similaires. Le plus important d’entre eux est sans doute qu’après plusieurs années de tergiversations, on veuille maintenant réaliser une foule de projets, aux quatre coins du Québec, dans un contexte de temps, de budget, de main-d’œuvre et d’expertise extrêmement limités.