Des doutes persistent quant à l'efficacité de l'« offensive » lancée par Québec pour atténuer la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la construction. Parmi les étudiants qui suivent une formation accélérée et qui sont rémunérés pour le faire, certains n'ont aucune intention de travailler sur un chantier, constatent des enseignants.

Les programmes d'attestation d'études professionnelles (AEP) élaborés en toute hâte ces dernières semaines ont connu un vif succès. Près de 47 000 personnes ont déposé une demande d'admission.

Il y a beaucoup d'enthousiasme, c'est un cours qui était attendu , confirme Charles Perreault-Deschênes, qui enseigne la charpenterie-menuiserie dans la région de Chaudière-Appalaches. C'est un programme qui répond très bien aux besoins de la clientèle, mais aussi aux besoins des entreprises et du gouvernement.

Il a travaillé d'arrache-pied avec ses collègues du Centre de formation professionnelle (CFP) de L'envolée, dont il salue la débrouillardise, pour préparer le nouveau cours qui est donné depuis la semaine dernière.

En date du 26 janvier, selon le ministère de l'Éducation, 4388 élèves ont été admis dans ces formations accélérées et dans les DEP visés par l’« offensive construction », ce qui correspond à l'objectif fixé par Québec de former entre 4000 et 5000 travailleurs.

Mais ces étudiants iront-ils tous prêter main forte sur les chantiers? Non, répondent trois enseignants qui se sont confiés à Radio-Canada.

C'est sûr qu'il y en a qui le font pour développer leurs connaissances, tout simplement , indique Charles Perreault-Deschênes. Je pense à un étudiant, par exemple, qui a des immeubles à revenus et qui aimerait pouvoir faire des travaux lui-même. D'autres ont des projets plus humbles. Ça peut être tout simplement d'améliorer leur résidence personnelle.

Tous ceux qui suivent le cours, insiste-t-il, sont de bonne volonté , mais il conçoit que certains ont été attirés par la rémunération offerte, soit 750 $ par semaine.

On s'entend que ce ne sont pas toutes des personnes qui vont aller travailler dans des grands chantiers, je ne pense pas.

Même constat dans un centre de formation professionnelle de la Montérégie.

La majorité des élèves qu'on a présentement, je pense, le font pour les belles et bonnes raisons , explique un enseignant en charpenterie-menuiserie, qui a requis l'anonymat par peur de représailles de son employeur. Pour certains, c'est l'opportunité d'une vie de pouvoir encore honorer leurs paiements et suivre une formation pour améliorer leur sort ou simplement faire quelque chose qu'ils ont voulu faire toute leur vie.

Par contre, on a aussi des élèves qui sont déjà à la retraite présentement, et eux ont zéro intention de travailler dans l'industrie de la construction par la suite , dit-il. Ce qu'ils veulent, c'est plutôt acquérir des compétences pour être capable d'entretenir leur maison, rénover leur chalet, faire des patios, construire des cabanons. Moi, c'est là que ça me dérange beaucoup comme citoyen, pas juste comme enseignant.

Présentement, ils sont rémunérés pour apprendre et avoir du plaisir.

L'établissement où travaille cette personne a même considéré donner la formation accélérée en conduite d'engins de chantier, mais après avoir analysé les 100 premières demandes d'admission, elle a été abandonnée.

La moyenne d'âge des élèves était de plus de 60 ans , indique l'enseignant. Certains ont des érablières [...] Ils sont à la retraite, ils ont le temps. Ils ont tout le temps voulu faire ça.

Mais étant donné qu'il n'y a aucun critère à respecter, contrairement aux préposés aux bénéficiaires, ça fait en sorte qu'on est exposé à ça , déplore-t-il. C'est très triste.

Bien que ces témoignages ne permettent pas de tirer de conclusions pour l'ensemble des cohortes, cette réalité est observée dans d'autres centres de services scolaires.

Je suis en contact avec des enseignants dans plusieurs régions , soutient une personne qui travaille en éducation dans la grande région de Québec, qui témoigne elle aussi de façon confidentielle puisqu'elle n'est pas autorisée à parler publiquement. Quand on fait le tour des élèves qu'on retrouve dans nos classes, qu'on soit en charpenterie-menuiserie ou en conduite d'engins de chantier, des gens se sont inscrits pour terminer leur sous-sol, pour faire leur cabanon, pour faire une dalle de béton en dessous de leur garage [...], terminer le ménage sur la terre à bois, agrandir la cabane à sucre.

Une obligation d'emploi n'aurait pas été faisable , dit Québec

À ceux qui réclament une obligation de travailler dans le domaine après leur formation rémunérée, comme c'était le cas pour les préposés aux bénéficiaires, le gouvernement répond que les conditions sont différentes.

L'imposition de conditions pour obliger les étudiants à travailler dans le milieu de la construction n'aurait pas été faisable, de par la lourdeur administrative que celles-ci auraient engendrée et par le fait que les travailleurs ne seront pas des employés de l'État , écrit le cabinet du ministre du Travail, Jean Boulet, dans une déclaration transmise à Radio-Canada.

Dans la très grande majorité des cas, les formations courtes que nous avons créées pour répondre aux imposants besoins de main-d'œuvre en construction vont bon train , poursuit-on. Les étudiants ayant débuté sont très motivés à apprendre afin d'avoir des emplois payants dans l'industrie. Précisons d'ailleurs que plusieurs d'entre eux ont ou auront des offres d'embauche par un nombre important d’employeurs différents avant même de terminer leur formation, ce qui démontre le besoin sur le terrain.

En fait, des formations rapides et payées sont offertes pour former du personnel dans cinq métiers où les besoins sont criants : ferblantier, menuisier-charpentier, opérateur de pelles mécaniques, opérateur d'équipement lourd et frigoriste.

Qu'ils cèdent leur place, demande l' ACQ

L'Association de la construction du Québec (ACQ) faisait partie de ceux qui souhaitaient l'implantation d'une telle mesure.

On a demandé au gouvernement d'avoir quelque chose de similaire au secteur de la santé , fait savoir son porte-parole, Guillaume Houle. On a eu une fin de non-recevoir. On nous a dit que c'était complexe à mettre en place.

Il est pourtant d'avis que le ministère du Travail, le ministère de l'Éducation et la Commission de la construction du Québec (CCQ) auraient pu eux-mêmes gérer les admissions aux formations accélérées et ensuite vérifier si les heures travaillées dans l'industrie correspondent.

L'objectif, ce n'est pas d'aller chercher des compétences pour construire un cabanon ou de rénover son sous-sol. L'objectif, c'est d'avoir des travailleurs dans notre industrie , plaide Guillaume Houle. Donc, si ces gens-là ne sont pas pour venir sur les chantiers, on leur demande tout simplement de quitter.