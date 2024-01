Des organismes et parents manitobains exhortent le fédéral à adopter le projet de loi C-35

Tandis que les travaux parlementaires ont repris à la Chambre des communes, des organismes manitobains et des parents en attente d’une place en garderie joignent leurs efforts à la campagne en faveur de l’adoption du projet de loi C-35.

L’adoption du projet de loi avec un amendement qui assurerait le financement des garderies francophones en milieu minoritaire est attendue par les familles francophones de la province en recherche d’une place subventionnée.

Nicolas Audette est le père de Pascal, un petit garçon de neuf mois et demi. Huit mois avant sa naissance, sa conjointe et lui se sont inscrits sur les listes d’attente d’une dizaine de garderies.

Après plus d’un an de recherches, les parents de Pascal viennent de réussir à confirmer une place dans une garderie francophone. Toutefois, à 35 $ par jour, celle-ci coûtera aux parents plus de trois fois le prix d’une place subventionnée.

On va devoir se serrer la ceinture et retravailler le budget pour se permettre une place dans une garderie en français dans notre quartier , lâche Nicola Audette.

Pour les parents de Pascal, l’envoyer dans une garderie anglophone était hors de question. Je dirais que c’est critique dans une situation minoritaire , estime M. Audette.

Ce serait tellement facile de juste se dire "Oh, on va l’envoyer dans une garderie en anglais", mais ça va compromettre le développement de notre enfant.

Karly Mooney, mère de deux enfants, connaît bien le système de liste d'attente des garderies francophones.

Son fils le plus jeune, âgé de 2 ans, est inscrit sur six listes depuis trois ans. Son aîné, un élève de deuxième année, est pour sa part toujours sur l’une de ces listes d’attente, et ce, depuis sa naissance. Elle espère qu’une place s’y libérera éventuellement pour son plus jeune.

Il y a beaucoup de garderies anglophones autour de nous, mais parce que mon mari est anglophone, on a déjà assez d’anglais dans notre vie quotidienne et je veux qu’il ait la chance d’apprendre en français à un jeune âge .

Mme Mooney n’a toutefois pas d’espoir de trouver une garderie francophone dans son propre quartier. Je pense que la province devrait faire quelque chose pour aider les familles francophones. Il y en a beaucoup à Winnipeg et on ne peut pas tous vivre à Saint-Boniface.

Karly Mooney cherche désespérément une place en garderie pour son fils de 2 ans.

Un financement inscrit dans la loi

Je pense que c’est important que [ce soit inscrit] dans la loi que le financement des services en français doit être fait , affirme pour sa part la directrice générale de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine (FPFM), Brigitte L’Heureux.

Jusqu’à présent, plusieurs lettres ont été envoyées à des députés fédéraux pour réclamer l’adoption du projet de loi C-35, indique Mme L’Heureux.

Selon elle, le financement des garderies francophones est primordial face à des listes d’attente qui ne cessent d'augmenter dans la communauté .

La dernière fois qu’on a recensé les centres, les listes d’attentes étaient à environ 1500, 1600 jeunes , précise-t-elle. Tout ça, ça nuit vraiment à la vitalité de la communauté, à la transmission de la langue française à nos jeunes.

[On reçoit] énormément de témoignages de parents qui ne peuvent pas sécuriser une place en service de garde francophone qui n'ont d'autre choix que peut-être mettre [leurs enfants] dans un service anglophone.

Brigitte L'Heureux est la directrice générale de la Fédération des parents de la francophonie manitobaine.

L’amendement proposé par le Sénat est très raisonnable , estime pour sa part le président de la Commission scolaire franco-manitobaine, Bernard Lesage.

J'ai de la difficulté à comprendre pourquoi le fédéral n’accepterait pas nécessairement cet amendement.

En éducation, on connaît très bien l’importance de tout ce qui est petite enfance pour préparer l’enfant pour l’école française.

Au moment de publier ces lignes, le gouvernement du Manitoba n’avait pas répondu aux demandes de commentaires de Radio-Canada.

Avec les informations de Simon Deschamps