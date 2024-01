La sécurisation de l’autoroute 30 réclamée à Bécancour

Le débat entourant la dangerosité de l’autoroute 30 refait surface à Bécancour, après le tragique accident qui a coûté la vie à trois personnes, lundi.

Jessika Thibault est inquiète. Les impacts mortels ont secoué la livreuse qui circule souvent sur cette portion de l’autoroute. Hier [lundi], j'étais sur la livraison, donc de me dire que j'aurais pu être sur les lieux au moment où c'est arrivé ou que ça aurait pu être moi… c'est sûr que ça ébranle un peu , confie-t-elle. J'ai toujours trouvé l'autoroute 30 très dangereuse.

La gravité de l'accident, qui a entraîné la fermeture d’un tronçon de l’autoroute 30 pendant près de 17 heures, ravive les questions de sécurité sur ce tronçon autoroutier du Centre-du-Québec, qui sera de plus en plus sollicité avec le développement de la filière batterie et des industries qui s’installent à Bécancour.

En entrevue à Toujours le matin, la mairesse Lucie Allard a tenu à exprimer son soutien aux proches des victimes. C'est un drame qu’on souhaiterait tellement, mais tellement éviter , prie-t-elle. J'ai vraiment une grande pensée pour les familles touchées, puis aussi une pensée pour toutes les personnes qui ont dû intervenir sur la scène de l'accident, parce que ce sont des scènes qui ne sont pas faciles.

Sécuriser la 30

Depuis plusieurs années, les voix s’élèvent dans la municipalité centricoise pour savoir ce que le ministère des Transports et de la Mobilité durable compte faire pour favoriser un partage de la route plus sécuritaire.

La population attend avec impatience les résultats d’une étude, confirme la mairesse Lucie Allard, tout comme les élus. C'est sûr que je souhaite que ça se fasse le plus rapidement possible, parce que rien n’est assez rapide lorsqu’il s'agit de la sécurité des personnes , souhaite-t-elle, en ajoutant que c'est une grande préoccupation du conseil municipal. C'est quelque chose qu'on réclame depuis longtemps, qu’il se passe quelque chose pour sécuriser la 30.

Les citoyens sont ébranlés et certains exigent le doublement des voies de circulation, un enjeu qui s’est rendu à l’Assemblée nationale, et sur lequel la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable a été questionnée.

On est en train de préparer un appel d'offres pour aller en étude d'opportunité sur ce qu'on fait avec l'autoroute 30 [...] puis on va voir quelles sont les meilleures façons d'adapter la route aux besoins.

Chronologie d’un débat toujours d’actualité

Les inquiétudes soulevées ne datent pas d’hier. Il y a deux ans, des élus se questionnaient sur la sécurité du tronçon routier.

Dans une étude sur la dangerosité de l’autoroute 30 réalisée après un accident mortel, le ministère des Transports du Québec avait identifié à cette époque ce tronçon comme étant non accidentogène, tout en proposant une série de recommandations pour le rendre plus sécuritaire. Ce constat avait été fait à la suite de l'étude de sécurité qui avait été réalisée en 2021-2022 , corrobore la porte-parole du ministère pour la Mauricie et le Centre-du-Québec, Roxanne Pellerin.

L'ajout de bandes rugueuses et l'amélioration de la signalisation avaient été identifiés parmi les différentes mesures visant à renforcer la sécurité dans le secteur.

Davantage de poids lourds

L’automne dernier, le ministère des Transports et de la Mobilité durable évoquait l’importance de mener rapidement des interventions sur l’autoroute 30 en marge de la construction des usines de la filière batterie.

Les travaux de prolongement de la voie de desserte ont d’ailleurs commencé en décembre.

Dans une présentation citoyenne tenue en novembre 2023, consultée sur le site Internet de la municipalité de Bécancour, le ministère avait principalement ciblé la congestion routière comme problématique à régler à court terme.

Un comité multipartenaires entourant la circulation et la sécurité routière a également été présenté aux Bécancourois lors de cette soirée. Plusieurs organismes en font partie, dont la Ville, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB), Transports et Mobilité durable Québec, Contrôle routier Québec et la Sûreté du Québec (SQ).

Tous les partenaires sont en action depuis l'automne dernier pour améliorer la situation. Les premiers travaux ont commencé en décembre. Pour le ministère, on a l'ajout d'une bretelle de sortie, le réaménagement de l'intersection de l'autoroute 30 avec la route 132 qui est en conception et qu’on va finaliser pour débuter des travaux dès que possible pour éviter la pointe anticipée à l'été 2024.

Les travaux menés dans les prochains mois seront des aménagements temporaires, le temps de la phase de construction des usines. Le ministère prévoit que l’augmentation de la congestion routière atteindra un plateau avant de redescendre pendant la phase d'exploitation de la filière batterie.

Les mesures sont temporaires pour favoriser une meilleure fluidité, une meilleure sécurité , reconnaît Roxanne Pellerin. En parallèle, il y a l'étude d'opportunité qui, elle, a pour objectif de vraiment déterminer à long terme les solutions au niveau de la configuration.

En attendant des solutions concrètes pour améliorer la sécurité des usagers de l’autoroute 30, des campagnes de sensibilisation seront réalisées, notamment sous le thème de la cohabitation avec le transport lourd.

Enquête complexe

Lundi, une automobile, une camionnette et trois poids lourds ont été impliqués dans une série de collisions, provoquant un violent incendie. Trois des conducteurs ont perdu la vie et les deux autres ont été blessés.

La SQ a pu déterminer que le conducteur de l’automobile est celui qui a dévié de sa voie. On s'intéresse beaucoup à la manoeuvre initiale , précise la sergente Éloïse Cossette. Est-ce que c'est un problème mécanique avec son véhicule ou est-ce de nature humaine?

Ces questions se retrouvent parmi toutes celles auxquelles les enquêteurs devront répondre.

D’après une entrevue à Toujours le matin et avec les informations d’Edouard Dubois