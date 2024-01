En Alberta, un feu de pétrole brut non maîtrisé cause une fumée toxique dangereuse

Une alerte d'urgence a été envoyée peu après 17 h mardi aux Albertains du comté de Minburn, situé à une heure et demie à l’est d’Edmonton, en raison d’un feu de pétrole brut non maîtrisé. L’avertissement a été levé deux heures plus tard.

Lycos Energy Inc. a informé le Régulateur de l'énergie de l'Alberta (REA) qu’un incendie de réservoir de pétrole était survenu sur une concession près de Wainwright, selon le porte-parole du REA, Renato Gandia.

L'incendie a été éteint vers 18 h 45.

Les inspecteurs restent sur place pour surveiller activement la situation et collaborer avec les services d'intervention d'urgence et les autorités locales pour assurer la sécurité du public , a indiqué M. Gandia.

L'incident fait l'objet d'une enquête.

Régions qui ont été touchées Irma

Beaver County

Vermilion River County No. 24

Wainwright No. 61

Minburn County No. 27

Minburn

Vermilion

Flagstaff County

Innisfree

Mannville

Wainwright

De la fumée toxique se dégage et elle est dangereuse si elle est inhalée , informait l’alerte.

Il n’y a pas eu d'évacuation, mais la province a demandé aux habitants de se préparer pour une possible évacuation.