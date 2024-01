Un ours polaire abattu en plein centre-ville de Kuujjuaq, au Nunavik

Un ours polaire a été abattu en plein centre-ville de Kuujjuaq mardi soir, un événement extrêmement rare dans cette petite communauté inuit éloignée de la banquise côtière où circulent habituellement les ours blancs, en cette période de l’année.

Vers 17 h mardi, l’animal a été aperçu marchant près des maisons dans le quartier résidentiel qui borde la mairie de Kuujjuaq. La nouvelle s’est rapidement propagée sur les réseaux sociaux. Sur de nombreuses vidéos et photos partagées en ligne, il est possible de voir l’ours explorer les rues de Kuujjuaq et même se lever vers une fenêtre.

De nombreux appels ont été faits au Service de police du Nunavik (SPN), qui a à son tour fait appel aux chasseurs du village pour contenir l’animal.

Ouvrir en mode plein écran Le Service de police du Nunavik a été dépêché sur les lieux. Photo : Facebook - Matthew Nayome

L’ours polaire a finalement été abattu par un résident, environ 20 minutes après le premier signalement fait aux policiers.

Les gens pouvaient voir l’ours depuis l’intérieur de leur maison. On n’a pas pris de risque en raison du danger qu’il représentait pour les résidents aux alentours , explique Shaun Longstreet, chef adjoint du Service de police du Nunavik.

L’événement a provoqué une véritable onde de choc dans la communauté, qui n’est pas habituée à la présence des ours polaires.

Le village de Kuujjuaq a la particularité d’être éloigné de la côte, qui est l’habitat habituel de l'ours en cette période de l’année. Selon de nombreux résidents, un tel événement n'est pas survenu depuis des décennies à Kuujjuaq.