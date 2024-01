L'Institut des sciences de la mer de l'UQAR, l'ISMER, dévoile des résultats qui dépassent ses espérances avec son projet de station de recherche en acoustique marine.

La station de recherche, pilotée en collaboration avec Innovation maritime et Multi-Électronique, a permis, depuis son lancement il y a trois ans, d'établir la signature acoustique, l'empreinte sonore, en quelque sorte, de 250 navires au total.

Dans le cadre de ce projet intitulé MARS, l’objectif est donc de mesurer le bruit des bateaux qui naviguent sur le fleuve Saint-Laurent, puis de les atténuer en offrant des solutions concrètes pour les armateurs.

C'est un endroit avec une richesse, une biodiversité absolument surprenante en termes de mammifères marins. Il y a plusieurs espèces aussi qui sont en péril, d'où l'importance de comprendre d'où vient le bruit, mais surtout de trouver des méthodes de mitigation , résume le directeur de l' ISMER , Guillaume St-Onge.

Ouvrir en mode plein écran Guillaume St-Onge se réjouit de la facilité avec laquelle l'équipe a pu travailler de concert avec les armateurs pour tenter de trouver des solutions simples et relativement peu onéreuses pour réduire les bruits produits par leurs navires, Photo : Courtoisie UQAR

Les données acoustiques, recueillies par des bouées munies d'hydrophones sous-marins, aideront notamment à élaborer une politique nationale sur les limites des cibles de réduction du bruit sous-marin des navires.

On a montré que notre station est vraiment incontournable.

Écouter l'entrevue de Guillaume St-Onge à l'émission Même fréquence

Alors que l’ ISMER était responsable des signatures acoustiques et de la formation des membres de l’équipe, notamment, Innovation maritime devait pour sa part établir les diagnostics vibratoires , en développant les instruments pour mesurer les vibrations à l’intérieur des navires, explique M. St-Onge.

Ces travaux ont pour visée d’estimer la contribution respective de chaque équipement à bord, par exemple des pompes, des génératrices et des moteurs, dans la signature sonore des navires. De telles informations sont utiles pour cibler diverses technologies afin de diminuer l’impact sonore des navires , indique pour sa part le directeur d’Innovation maritime, Sylvain Lafrance, par voie de communiqué.

Le directeur de l' ISMER salue la collaboration unique qui définit ce projet qui emploie une quinzaine de personnes et auquel quatre armateurs sont associés : Desgagnés, CSL, Fednav et Algoma.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe de la station de recherche a effectué 17 missions en mer depuis trois ans. (Photo d'archives) Photo : UQAR/Éric Perreault

Pas de financement encore confirmé pour la suite

Le budget total du projet MARS s’est élevé à plus de 7,5 millions de dollars pour les trois dernières années. Le projet aurait besoin, à partir du mois d'avril prochain, d'un financement de 10 millions de dollars sur cinq ans pour consolider, d’abord, les opérations de la station de recherche en acoustique marine, puis pour développer une deuxième phase qui augmenterait leurs capacités techniques, et leur accompagnement auprès des armateurs.

On peut imaginer des navires qui se font tester, qui font différentes opérations, par exemple nettoyer certaines parties du navire, réduire la vitesse, essayer d’isoler certaines parties de la machinerie, - ça, c’est les méthodes de mitigation sur lesquelles on travaille en ce moment -, mais il faut ensuite retester le navire pour aller voir la différence, si ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Donc ça, c’est un travail de plus longue haleine, qu’on ne peut pas faire sans financement supplémentaire , illustre Guillaume St-Onge.

En plus d’espérer voir le nombre de partenaires au projet augmenter, le directeur de l’ ISMER rêve aussi de mettre en place une station câblée par fibre optique reliée à la côte, qui permettrait d’obtenir des mesures acoustiques même en hiver.

Le projet MARS a obtenu l’aide financière de Transports Canada, du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec, en plus des armateurs Desgagnés, CSL, Fednav, Algoma et de la Société de développement économique du Saint-Laurent.