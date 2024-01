Filière batterie : la minière Arianne Phosphate veut se doter d’une usine à Saguenay

Arianne Phosphate prévoit construire une usine d’acide phosphorique purifié dans la zone industrialo-portuaire de Saguenay. La société d’exploration minière entame une étude de préfaisabilité pour évaluer le projet.

L’acide phosphorique purifié est utilisé pour fabriquer des batteries lithium-fer-phosphate (LFP), dont la demande est en hausse en raison du développement rapide de l’industrie automobile électrique dans la visée des réductions des gaz à effet de serre.

C’est la croissance qui est prévue dans le marché de la batterie, les besoins qui vont s’en venir qui nous amènent à vouloir regarder cette option-là pour la compagnie , explique Raphaël Gaudreault, chef des opérations chez Arianne Phosphate.

L’organisation aimerait produire 350 000 tonnes d’acide phosphorique purifié par année, ce qui en ferait le plus grand producteur après la Chine, met-elle de l’avant.

Raphaël Gaudreault est chef des opérations chez Arianne Phosphate.

Cette production serait destinée au marché québécois, américain et européen.

Les nouvelles installations industrielles permettraient également de générer de l'acide phosphorique secondaire destiné à la fabrication d’engrais et d’aliments pour animaux.

Si les résultats de l’étude de préfaisabilité sont attendus au printemps, il ne faut pas s’attendre à ce qu’un seul gramme d’acide phosphorique purifié circule sur les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean l’an prochain. Rien ne serait en production avant 2028 , indique Raphaël Gaudreault.

De la mine à l’usine

Arianne Phosphate souhaite obtenir ces quantités importantes d’acide phosphorique purifié en transformant l'apatite du gisement Lac à Paul, à 200 kilomètres dans le nord du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Depuis plusieurs années, l’entreprise embrasse un projet de mine à cet endroit, qui visait en premier lieu à produire du phosphate, surtout utilisé dans la fabrication de fertilisants. Elle a reçu, en 2015, un décret environnemental de Québec en ce sens. La construction se fait toujours attendre.

Bonne nouvelle

Carl Laberge, président-directeur général de l’administration portuaire de Saguenay, accueille positivement la nouvelle. Les derniers développements sont très intéressants et représentent une très bonne nouvelle. Ils démontrent que le projet d’Arianne Phosphate continue à progresser et à se définir , a-t-il indiqué dans une déclaration écrite.

De plus, ce projet s’inscrirait directement dans la filière batterie en cours d’implantation au Québec et en Amérique du Nord, pour laquelle le Port de Saguenay et sa zone industrialo-portuaire sont particulièrement bien positionnés et disposent des atouts et des caractéristiques , a-t-il poursuivi.

Le président-directeur général de Port de Saguenay, Carl Laberge

Quant à lui, le député bloquiste de Jonquière Mario Simard se réjouit de l'intention d'Arianne Phosphate de construire une première usine d'acide phosphorique au Port de Saguenay.

Il avance toutefois que le financement demeure la clef pour l'aboutissement d'un tel projet. C'est pourquoi l’élu entend poursuivre ses représentations débutées en 2022 pour que le gouvernement Trudeau inscrive l'apatite parmi la liste des minéraux critiques.

Ce qu’on nous avait dit initialement, c’est que la liste des minéraux critiques devait ouvrir en 2023, ça n’a pas été le cas. On nous assure que ce sera le cas en 2024. Maintenant, il faut savoir que le phosphate répond à tous les critères , a indiqué Mario Simard.

Le député de Jonquière, Mario Simard, se réjouit de l'intention d'Arianne Phosphate de construire une première usine d'acide phosphorique purifié à Saguenay.

Le député conservateur de Chicoutimi-Le-Fjord, Richard Martel, plaide lui aussi pour cet ajout.

Le 24 janvier, Québec a inscrit l’apatite sur la liste provinciale des minéraux critiques et stratégiques.

Terminal maritime toujours envisagé

La minière envisage également de bâtir un terminal maritime entre Saint-Fulgence et Sainte-Rose-du-Nord. L’objectif serait de transporter l’apatite extraite du gisement Lac à Paul par camion jusqu’au quai, pour ensuite le déplacer par bateau sur le Fjord du Saguenay jusqu’à l’usine de la rive sud. Le quai de transbordement serait piloté par le Port de Saguenay.

Ce projet, qui a reçu l’aval d’Ottawa en 2018, est toujours dans les cartons. Oui, ce scénario demeure. Il fait encore tout son sens. Il est lié à la réalisation de la mine , croit Raphaël Gaudreault.

