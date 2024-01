Roberto Scoppa, le frère d’Andrew et de Salvatore Scoppa, deux membres de la mafia montréalaise assassinés en 2019, a été arrêté mardi, à Montréal, dans le cadre du démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue entre le Mexique, les États-Unis et le Canada.

Roberto Scoppa, 55 ans, a comparu plus tard avec Ivan Gravel Gonzalez, 32 ans, lui aussi arrêté dans la métropole, au palais de justice de Montréal, où ils sont détenus.

L’opération appelée Dead Hand , menée par l’Unité mixte d’enquête sur le crime organisé de la GRC , en collaboration avec les autorités américaines, dont le FBI, a également permis l’arrestation de huit autres personnes au Mexique et aux États-Unis.

Considéré par la justice comme un important trafiquant de drogue, Roberto Scoppa est soupçonné d'avoir importé de grandes quantités de stupéfiants d'un fournisseur basé au Mexique.

Quant à Ivan Gravel Gonzalez, à la fois résident de Montréal et de la République dominicaine, il est soupçonné d'avoir participé à une opération d'exportation de drogue basée aux États-Unis.

La justice américaine demande l'extradition des deux hommes, qui demeurent pour l’heure détenus en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'extradition du Canada.

C’est sur la foi d’informations obtenues par les enquêteurs qu’il a été possible de mieux comprendre le mode opératoire des trafiquants.

Le groupe criminel organisé utilisait entre autres des répartiteurs canadiens qui se rendaient à Los Angeles pour de courtes périodes.