Les crimes violents commis avec une arme à feu au plus haut au Nouveau-Brunswick

Au Nouveau-Brunswick, il n’y a jamais eu autant de crimes violents commis avec des armes à feu depuis que les données sont compilées en 2009.

La province a recensé en 2022 un taux de 40,6 crimes pour 100 000 habitants, au-dessus de la moyenne canadienne, selon des données publiées mardi par Statistiques Canada. Un chiffre qui ne prend pas en compte les données du service de police de Saint-Jean.

Ce taux est en hausse de 24 % par rapport à 2021, la deuxième hausse la plus importante au pays derrière l’Ontario. En nombre absolu, le nombre d'affaires de ce type a augmenté de 64 en un an au Nouveau-Brunswick, contre plus de 1000 affaires en Ontario.

À Moncton, le taux de crimes commis avec des armes à feu a augmenté de 46 % pendant la même période. En 2022, il s’établit à 45,6 crimes pour 100 000 habitants contre 43,2 à Toronto ou 28,5 à Halifax mais bien en deçà de Regina qui rafle le pire taux avec 83 crimes pour 100 000 habitants.

Depuis le creux connu partout en 2013, le taux de crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu a augmenté de 126 % au Nouveau-Brunswick.

L'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve avec les plus faibles taux

Ailleurs en Atlantique, la tendance est différente. Les trois autres provinces se trouvent en dessous de la moyenne nationale. En Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, le taux de crimes violents commis avec une arme à feu est en baisse en 2022.

À l’Île-du-Prince-Édouard, il est très légèrement en hausse, mais reste le plus faible au pays, juste devant Terre-Neuve-et-Labrador.

Terre-Neuve-et-Labrador a connu une hausse des crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu de 2009 à 2015. Depuis, le taux y est relativement stable , écrit l’auteur de cette analyse statistique.

En Nouvelle-Écosse, le taux avait connu un pic en 2020 en raison de la tuerie de Portapique, fusillade la plus mortelle au pays qui avait coûté la vie à 22 personnes. Depuis ce taux ne fait que baisser.