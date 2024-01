Richard Mantha, accusé de multiples agressions sexuelles, renvoie ses avocats

Richard Mantha a renvoyé mardi, en pleine journée d'audience, les deux avocats qui le représentaient dans son procès criminel.

L’homme de 59 ans fait face à 20 chefs d’accusation, notamment d’agression sexuelle, d’enlèvement, et d’administration de substance délétère auprès de femmes vulnérables qui œuvraient comme travailleuses du sexe ou qui avaient des problèmes de toxicomanie.

Au cours des deux dernières semaines, la cour a entendu quatre des sept victimes présumées.

L'accusé soutient qu’il n’avait pas droit à une bonne défense, et qu’il n'est pas juste pour lui de continuer avec ses avocats actuels. Ces derniers, Kim Arial et André Ouellet, avaient pris connaissance d’un dossier de preuves de plus de 10 000 pages.

La Couronne n’a pas caché sa surprise, mais aussi son mécontentement. La procureure, Dominique Mathurin, a souligné que ce revirement inattendu perturbe le déroulement du procès et l’horaire des témoignages prévus au cours des prochaines semaines.

J'ai des témoins vulnérables qui sont prêts à raconter leur histoire.

Elle a demandé que le procès continue l’après-midi même.

Je comprends qu’il n'est pas familier avec le droit, mais c’est quand même quelqu'un qui a lu [certains articles] de la Charte. Il doit être tenu responsable des décisions qu’il prend , a dit Me Mathurin. Elle fait référence à un moment où M. Mantha a cité des passages de la Charte canadienne pour expliquer sa décision.

L’accusé s’est opposé à la reprise du procès. Ce ne serait pas juste pour moi que l’on continue. Il a demandé 30 jours pour trouver un nouvel avocat.

Ce qui lui a été accordé par la juge Judith Shrier. Le procès est ajourné au 1er mars.

Trouver un avocat le plus rapidement possible

Richard Mantha a affirmé devant la cour qu’il allait faire son possible pour trouver un nouvel avocat rapidement. Dans tous les cas, les procédures judiciaires reprendront dans un mois, a confirmé la juge.

L'accusé s'expose donc au risque de devoir se représenter lui-même s’il n’a pas trouvé un autre avocat à temps.

Le procès se déroule en français, à la demande de M. Mantha, mais la juge a soulevé la possibilité que l’accusé puisse revenir sur sa décision s’il ne trouvait pas d’avocat francophone.

De son côté, la Couronne a demandé que l’accusé renonce à son droit d’être jugé dans des délais raisonnables, comme prévu dans le Code criminel.

Qu'est-ce qu'un délai raisonnable? Depuis l’arrêt Jordan en 2016, il est prévu dans le Code criminel que les procédures judiciaires doivent se dérouler dans un délai raisonnable. Ce délai varie selon les accusations, souvent entre 18 à 30 mois. Si les délais s’étendent au-delà de ce qui est jugé raisonnable, un accusé pourrait demander la fin des procédures. Source : Chartepédia, (Nouvelle fenêtre) Gouvernement du Canada

Elle soutient que l’accusé est le responsable des retards. Je comprends qu’il n'est pas avocat, mais il prend des décisions importantes, et ça vient avec des conséquences.

Richard Mantha n’a pas voulu se prononcer à ce sujet.

C'est comme un jeu qu’on joue [...] Mais, pour moi, c’est ma vie qui est en jeu.