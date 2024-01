Le chef bloquiste lance une offensive diplomatique et linguistique. Yves-François Blanchet a fait parvenir une lettre, écrite en français, au secrétaire d’État américain Antony Blinken pour défendre les modifications proposées par Québec sur l’affichage commercial dans la province.

Le chef bloquiste a remis sa missive à l’ambassadeur américain mardi soir lors d’une réception à la résidence officielle de ce dernier à Ottawa. Dans la lettre, dont Radio-Canada a obtenu copie, Yves-François Blanchet défend la nécessité pour le Québec de resserrer ses règles sur l’affichage commercial.

Le Québec, seule juridiction française en Amérique du Nord, a un devoir en regard de la pérennité du français sur le continent.

Yves-François Blanchet a pris soin de rédiger sa correspondance dans la langue de Molière, que maîtrise de manière remarquable le secrétaire Blinken, souligne-t-il.

Le chef bloquiste dit vouloir apaiser toute inquiétude qui pourrait être ressentie par les entreprises américaines faisant affaire au Québec .

Il propose aussi de rencontrer personnellement des représentants du gouvernement américain pour présenter la teneur, la pertinence et la légitimité des interventions législatives et réglementaires qui ont pour but d’assurer le dynamisme de la langue française au Québec .

Le chef du Bloc québécois a d’ailleurs prévu un voyage à Washington au début du mois de mars.

Le chef du Bloc québécois a remis sa lettre en personne à l'ambassadeur américain au Canada lors d'une réception dans sa résidence officielle d'Ottawa.

L’administration Biden a récemment exprimé des craintes à propos du projet de règlement québécois sur l’affichage commercial dans la province dans le cadre de sa loi 14 – mieux connue sous le nom de projet de loi 96.

Le règlement proposé stipule que les commerces ayant pignon sur rue au Québec ont jusqu’au 1er juin 2025 pour que le français occupe un espace deux fois plus grand sur leurs devantures.

De manière globale, le français doit être nettement prédominant , avait expliqué le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, au début du mois de janvier.

Les craintes de Washington

Washington a signalé ses préoccupations la semaine dernière lors d’une rencontre entre les fonctionnaires des deux pays. Dans un communiqué, le Bureau du représentant américain au commerce s’est inquiété des dispositions de la loi 96 sur l'affichage commercial et de leurs potentielles conséquences pour les entreprises américaines, incluant les petites et moyennes entreprises .

En réponse, Yves-François Blanchet défend la légitimité des changements proposés par le Québec.

Là où la langue de travail ou du quotidien n’est pas l’anglais ailleurs dans le monde, les entreprises américaines désireuses d’y faire des affaires adoptent la langue d’affichage et de travail, français, italien, japonais, espagnol, de ces territoires, abordés d’abord comme des marchés. Nous croyons qu’il doit en être de même au Québec , peut-on lire dans la correspondance.

Le chef bloquiste souligne que le Québec ne peut que lui-même s’exprimer en son propre nom et que le gouvernement canadien est de façon générale réfractaire aux lois linguistiques québécoises .

L'administration américaine n’a pas précisé en détail la nature de ses préoccupations.

Plusieurs multinationales installées dans la province pourraient être touchées par la nouvelle réglementation que propose le Québec.

Les coûts engendrés

Le gouvernement du Québec estime que le coût pour se conformer à la nouvelle réglementation ira de 7 à 15 millions de dollars pour l’ensemble des entreprises touchées sur le territoire québécois.

Toutefois, des membres de la communauté d'affaires évaluent que la note pourrait être beaucoup plus salée si on considère les coûts d’une enseigne commerciale. Plusieurs grandes multinationales américaines comme Best Buy et Walmart sont présentes sur le territoire québécois.

Appelé à réagir à ces inquiétudes, le ministre québécois de la Langue française, Jean-François Roberge, avait répondu la semaine dernière que le français sera toujours vulnérable au Québec et qu'une intervention était nécessaire.

Le projet de règlement fait l’objet de consultations jusqu’à la fin de février.

Mardi soir, l’ambassade des États-Unis à Ottawa n’a pas voulu commenter la lettre du chef bloquiste et nous a dit de nous en remettre à la déclaration du Bureau du représentant américain au commerce de la semaine dernière.