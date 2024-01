Les résidents de Gatineau consomment encore trop d’eau. C'est ce que conclut le service de l’eau et des matières résiduelles de la Ville Gatineau.

Le département a présenté son bilan de l’eau potable aux élus mardi, lors d’une séance du comité plénier.

Le résident moyen consomme 237 litres d’eau par jour, alors que l’objectif québécois est de 220 litres par jour. La consommation a même légèrement augmenté si on la compare à 2021 (223 litres par personne par jour).

La cible de 220 litres par personne par jour découle de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, qui a pour but de réduire de 20 % la consommation de 2015 à 2025.

La directrice du Service de l’eau et des matières résiduelles de la Ville, Chantal Marcotte, explique que l’installation de centaines de compteurs d’eau en 2022 et en 2023 permet d’avoir un portrait plus précis de la consommation. Selon elle, c’est notamment pour cette raison que la consommation résidentielle reste encore élevée.

Mais on a quand même une bonne marche pour être capables de se conformer , nuance-t-elle toutefois.

Extrêmement dur d’abaisser la consommation

Mais pour le directeur adjoint de la gestion des actifs et des projets, André Turgeon, il risque d’être extrêmement dur d’abaisser encore la consommation résidentielle.

Il se réjouit cependant que la consommation résidentielle à Gatineau soit désormais beaucoup plus près de la moyenne canadienne et ontarienne de 2015 (respectivement de 235 et 201 litres par personne par jour).

Et je tiens à souligner que dans plusieurs villes canadiennes, l’eau potable est taxée, ce qui n’est pas le cas au Québec. Et ça c’est une différence significative si on réussit à obtenir la même consommation d’eau de ceux qui la taxent , ajoute M. Turgeon.

Sensibilisation et revue des règlements

La Ville de Gatineau compte poursuivre ses campagnes de sensibilisation pour inciter les résidents à réduire leur consommation. Elle veut notamment cibler ce qu’il faut faire pour changer les comportements de ceux qui n’ont pas encore changé leurs comportements , précise Mme Marcotte.

La Ville envisage entre autres la possibilité de restreindre l'arrosage de nuit.

C’est assez impressionnant, dit-elle. Il y a certains secteurs de la ville où l’arrosage entre 3 h et 5 h, la pointe [de consommation] est plus grande que sur l’heure du souper.

L’administration municipale compte également passer les politiques sur l’eau en vigueur dans d’autres municipalités, afin d’éventuellement resserrer la sienne.

La vérificatrice générale de la Ville de Gatineau a, quant à elle, recommandé mardi de mettre à jour le Plan directeur d’aqueduc qui est vieux de 13 ans. Elle explique ce besoin par la grande croissance démographique que la Ville a connu dans les dernières années.