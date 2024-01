Le Réseau FADOQ applaudit l’annonce d’allocations personnalisées pour les RPA

Le directeur général pour le Réseau FADOQ au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Patrice St-Pierre, se réjouit de l’annonce du gouvernement du Québec d’offrir un programme d’allocations personnalisées pour les résidences pour aînés.

Les RPA comptant au maximum 30 unités de logement et offrant des services d'assistance personnelle ou de soins infirmiers pourront bénéficier de l'allocation, qu'elles soient à but lucratif ou non. Près de la moitié y auront droit au Québec.

Ouais, il est évident que c'est un pas dans le bon sens, ça, ça va dans le sens des représentations aussi qu'on a faites auprès des autorités gouvernementales, notamment auprès de la ministre , a souligné, en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean, le directeur général du Réseau FADOQ dans la région.

Puis dans le fond, on parle des 10 dernières années, mais si on regarde au cours des 25 dernières années, il y a une hécatombe au niveau des résidences de 30 unités et moins , a-t-il poursuivi.

Publicité

À son avis, bien que l’annonce concerne les résidences de 30 unités et moins, les locataires de l’ensemble des RPA bénéficieront de cette nouvelle allocation déterminée en fonction d’un taux horaire pour chaque type de soins.

Les mécanismes de contrôle que le gouvernement va mettre en place feront en sorte que l'argent ira directement pour les personnes. Ce qui est bien. Faut rappeler qu'à l'intérieur du projet aujourd'hui, on a un impact sur les résidences de 30 et moins, mais on va avoir un impact aussi plus élargi parce que pour une première fois, on va aller normer ce que coûte un service, ce qu'on avait pas par le passé notamment , a expliqué Patrice St-Pierre.

Un meilleur encadrement

Patrice St-Pierre cite en exemple la distribution de médicaments. Certaines RPA pouvaient demander un montant de 50 $, tandis que d’autres pouvaient facturer jusqu’à 150 $ pour ce service.

On va venir donner un meilleur encadrement. Puis on va avoir aussi un effet sur les prix au niveau non seulement des résidences de 30 et moins, mais sur l'ensemble des résidences. Mais surtout, on va assurer une certaine survie ou donner un souffle nouveau à des petites résidences qui ont besoin de demeurer dans le milieu rural particulièrement , a–t-il renchéri.

S’il salue cette initiative, Patrice St-Pierre espère que d’autres enveloppes seront annoncées dans l’avenir.

La montée de l'inflation fait en sorte que la plupart des aînés qui vivent avec les simples allocations du gouvernement ne peuvent pas nécessairement se permettre de vivre en résidence privée pour aînés au Québec , a rappelé le directeur général du Réseau FADOQ.

Avec les informations de Mélanie Patry