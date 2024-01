Le CSAP veut réduire le nombre de représentants au sein de son conseil d’administration

Le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) de la Nouvelle-Écosse, qui gère les 23 écoles francophones de la province, propose de réduire le nombre de sièges au sein de son conseil d’administration de 18 à 13. Certains parents d'élèves s'interrogent sur cette proposition.

Pour cela, le CSAP propose d’enlever un conseiller à Halifax, Argyle, Clare et dans les zones électorales qui comprennent les communautés acadiennes d’Isle Madame et de Chéticamp.

Ouvrir en mode plein écran Une carte des zones qui pourraient perdre un conseiller. Photo : Radio-Canada

Cette mesure permettrait au conseil de se donner la possibilité d’en créer de nouveaux à l’avenir.

On s’attend à ce qu’on pourrait grossir , confirme la présidente du Conseil scolaire acadien provincial, Diane Racette. Déjà, une nouvelle école à Torbay a ouvert ses portes en 2024.

Si dans le futur, on voulait intégrer un membre pour Torbay, on ne pourrait pas le faire tout de suite , poursuit Diane Racette. Et puis, il y a possiblement d’autres régions dans la province où on pourrait ouvrir d’autres écoles dans le futur.

Avec moins d’élus autour de la table, les réunions du conseil seraient plus efficaces, croit la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse.

Des fois, avec un grand groupe de personnes comme ça, ça peut devenir encombrant de prendre des décisions, faire sûr que le point de vue de chacun est entendu , donne en exemple la directrice générale, Nicole Dupuis.

Questionnement autour d’Halifax

La proposition ne plaît cependant pas à tous : des parents demandent pourquoi on supprime un siège à Halifax.

Cette agglomération représente en effet 43 % des ayants droit de la Nouvelle-Écosse, bien devant les communautés historiques acadiennes d’Argyle et de Clare.

Ouvrir en mode plein écran Une carte des zones avec le plus d'ayants droit en Nouvelle-Écosse. À Halifax, ils sont 43 %, contre 12 % à Argyle et 10 % à Clare. Photo : Radio-Canada

Tu as quand même une masse proche de 50 % des étudiants qui vivent à HRM et on a encore moins de représentation à la table. On ne devrait pas trop se questionner sur pourquoi les choses n’avancent vraiment pas vite sur la péninsule , avance Jean-Philippe Bourgeois, un parent.

Andréa Burke-Saulnier, mère d'élève à Clare, est également pour le maintien du statu quo à 18 conseillers. Elle craint que si un siège était supprimé dans sa zone, celle-ci ne soit pas adéquatement représentée au sein du conseil scolaire et que sa région rurale soit ainsi sous-représentée au profit d'Halifax.

Le CSAP fait valoir que dans la loi, c’est la présence effective des collectivités acadiennes et francophones qui compte plus que la parité du nombre d’électeurs par zone électorale.

Ouvrir en mode plein écran Une mère d'élève de Clare craint que le secteur soit moins bien représenté si un siège était supprimé dans sa région. Photo : Radio-Canada / Jonathan Villeneuve

Il y a quand même un équilibre à trouver, selon le politologue Tom Urbaniak. Selon les tribunaux, la représentation par population est un facteur très important et peut-être le facteur le plus important , dit-il.

Mais pour la présidente du CSAP , l’équilibre sera respecté. À 18 membres, présentement, 61 % des membres viennent des régions acadiennes. À 13 membres, on aurait 53 % de nos membres , clame Diane Racette.

La Commission de révision des services publics de la Nouvelle-Écosse devra trancher sur le nombre de sièges avant les élections des représentants du CSAP prévues le 19 octobre.

D'après le reportage d'Adrien Blanc