Les différents intervenants engagés dans l'enquête du coroner sur la mort de Sammy Yatim ont présenté mardi au jury les propositions qu'ils aimeraient voir dans ses recommandations avant qu'il n'entre dans ses délibérations tard en après-midi. L'adolescent de 18 ans a été abattu par la police dans un tramway de Toronto le 27 juillet 2013.

L'avocate du ministère public a proposé 53 recommandations conjointes après une journée de travail, lundi, avec les avocats des 10 autres parties.

Me Grace Alcaide-Janicas a suggéré, sans surprise, un verdict d'homicide puisque Sammy Yatim a succombé à des blessures par balles au thorax.

L'homicide est la manière dont Sammy Yatim est mort, parce que ses blessures n'ont pas été infligées de façon accidentelle , explique le Dr David Cameron dans ses instructions aux cinq jurés.

D'entrée de jeu, tous les intervenants reconnaissent que des progrès ont été faits dans la formation des policiers depuis la tragédie, mais qu'ils sont encore insuffisants.

Ouvrir en mode plein écran Un ami de Sammy Yatim tient sa photographie à l'extérieur du palais de justice, pendant le procès de James Forcillo. Photo : La Presse canadienne / Michelle Siu

L'avocate de la mère de Sammy a néanmoins expliqué qu'il est toujours troublant de voir que la police de Toronto n'a toujours pas appris de ses erreurs après une enquête du coroner semblable en 2006 sur la mort d'Otto Vaas, six ans plus tôt, aux mains de la police.

Me Asha James affirme que l'enquête a malheureusement à nouveau démontré que les policiers de la métropole n'ont pas suivi le protocole de leur employeur sur la façon de désamorcer une crise lorsqu'ils sont aux prises avec un citoyen en détresse sur la voie publique.

Si l'agent Forcillo avait suivi le protocole à la lettre et si son service lui avait donné un pistolet électrique, Sammy serait toujours en vie aujourd'hui , dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Sahar Bahadi et sa fille, Sara-Ann, étaient représentées dans cette enquête par les avocates Asha James et Julia Chumak. Photo : CBC

Me James rappelle que certaines recommandations de l'enquête sur la mort d'Otto Vaas n'ont finalement été mises en place qu'après la mort de Sammy Yatim.

Il est toujours inquiétant de voir que les policiers n'arrivent toujours pas à venir en aide à des personnes en crise sans recourir à la force mortelle , dit-elle.

L'avocate précise que la police de Toronto doit être beaucoup plus proactive. Ma cliente ne souhaite pas que d'autres mères connaissent son sort , déclare-t-elle.

Elle propose plusieurs recommandations comme une meilleure sélection des recrues et un meilleur dépistage psychologique parmi les policiers qui dégainent trop facilement leur arme à feu en public.

Ouvrir en mode plein écran L'agent James Forcillo a été condamné à 6 ans et demi de prison à l'issue de son procès en 2016 pour tentative de meurtre avant d'être renvoyé de son service. Photo : La Presse canadienne / Chris Young

Me James ajoute que les familles des victimes doivent aussi avoir accès à une bien meilleure aide financière et psychologique pour les aider à surmonter leur traumatisme. Ces familles sont laissées à elles-mêmes et elles méritent mieux , conclut-elle.

Les avocats de Nabil Yatim, le père de Sammy, ont dit à ce sujet que l'état mental des policiers qui font usage de la force en public n'est pas le seul à prendre en compte et que celui des familles est tout aussi important.

La sœur de Sammy, Sara-Ann, est atteinte de stress post-traumatique, mais elle ne reçoit aucune assistance de la province depuis plus de 10 ans , explique l'avocate Julia Chumak.

Ouvrir en mode plein écran Sammy Yatim a été tué la nuit du 27 juillet 2013 au moment où il montrait son pénis à des passagères affolées et agitait un couteau sous leur menton dans ce tramway de la ville. Photo : Radio-Canada / CBC

Son confrère, Ed Upenieks, précise par ailleurs qu'il est urgent d'enquêter systématiquement sur la conduite d'un policier comme l'agent Forcillo, qui avait dégainé son arme cinq fois, en l'espace de huit mois, un an avant la mort de Sammy Yatim.

Dans son témoignage, M. Forcillo a expliqué qu'il ne se souvenait plus s'il avait fait l'objet d'une investigation et qu'il n'avait reçu aucune rétroaction de la part de ses supérieurs , explique Me Upenieks.

Il existe déjà au Service de police de Toronto un programme d'intervention précoce qui permet d'ouvrir une enquête systématique lorsqu'un policier dégaine son arme avec ou sans raison en public.

Or, Me Upenieks ironise en disant qu' il n'y a rien de précoce dans ce programme , puisque M. Forcillo a ouvert le feu un an plus tard sur le jeune Sammy.

Ouvrir en mode plein écran Sammy Yatim avait été abattu par l'agent James Forcillo dans le tramway que le conducteur, Chad Seymour, avait fait évacuer avant l'arrivée de la police. Photo : Caméra de surveillance de la CTT

Ce n'est pourtant pas sorcier d'identifier les conduites aberrantes des policiers sur le terrain et de soumettre ces agents à des enquêtes et des évaluations psychologiques , déclare-t-il.

L'avocat conclut que les corps policiers causeraient moins de traumatisme dans la communauté et dépenseraient moins d'argent dans des procès ou des enquêtes de coroner s'ils étaient capables de superviser leurs agents.

L'avocate d'Empowerment Council, Anita Szigeti, aimerait voir une meilleure intervention des pairs , lorsqu'un policier dégaine son arme face à un citoyen en détresse.

Elle rappelle que James Forcillo a admis qu'aucun de ses collègues n'était intervenu pour le dissuader de tirer sur Sammy Yatim.

Ouvrir en mode plein écran Extrait vidéo de la caméra de surveillance du tramway dans lequel se trouvait Sammy Yatim avant qu'il ne soit abattu par l'agent Forcillo qui le tient en joue au pied des escaliers. Photo : Procès Forcillo

Me Szigeti ajoute que la police de Toronto doit étoffer davantage la formation de ses agents sur les méthodes de désescalade de la violence et que les policiers devraient être obligés d'intervenir auprès d'un collègue, faute d'être disciplinés pour leur inaction.

Un policier ne pourra jamais désamorcer une crise en mettant en joue un citoyen en détresse , déclare-t-elle. Un policier effrayé ne devrait pas non plus dégainer son arme de façon prématurée, selon elle.

L'avocate fait trois recommandations au jury. Elle suggère d'abord que les corps policiers embauchent toujours de bons candidats, parce que le métier de policier n'est pas donné à tout le monde .

Ouvrir en mode plein écran Anita Szigeti, avocate pour le groupe Empowerment Council, qui défend des personnes atteintes de maladies mentales. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

Elle propose ensuite d'accorder de meilleurs outils aux policiers pour les aider à prendre de meilleures décisions lorsqu'ils font face à un individu en crise.

Elle recommande enfin que l'intervention des pairs soit incorporée à la formation pour permettre à des agents d'empêcher un collègue d'ouvrir le feu sur un citoyen sans qu'ils en subissent les conséquences.