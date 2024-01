Un passage piéton inquiète sur le chemin des Quatre-Bourgeois, à Québec

Le Conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy s’inquiète de la sécurité autour d’un passage piéton. Traversant le chemin Quatre-Bourgeois, devant le Carrefour La Pérade, le passage fait partie d’un secteur qui devait être réaménagé au moment de la construction du tramway. Or, puisque le projet de tramway a été mis sur la glace, le Conseil s’inquiète des délais avant que la Ville ne procède au réaménagement.

C'est beau, c'était prévu de le refaire dans tout l'épisode du tramway, mais ça, c'est fini , déplore Réal Jean, président du Conseil de quartier.

En février 2023, son organisation avait déposé un rapport sur la sécurité des intersections et des traverses piétonnes sur son territoire. Le document précisait que la traverse située devant le centre commercial était la plus dangereuse du quartier.

Ici, c'est plus dangereux à cause de la circulation. Si je suis sur Pie-XII, il y a seulement une voie. Ici, il y a deux voies. Ça roule, il y a un trafic pas mal plus intense , constate Réal Jean, président du Conseil de quartier.

Ouvrir en mode plein écran Le président du conseil de quartier de la Pointe-de-Sainte-Foy, Réal Jean. Photo : Radio-Canada / Olivier Bouchard

Il y a des enfants, il y a beaucoup d'appartements en face, c'est un centre commercial, ça circule!

Lors du passage de Radio-Canada mardi, le marquage au sol indiquant le passage piéton était en grande partie effacé.

Ce qu'on veut, c'est d'abord un marquage plus large, puis un signal lumineux , poursuit-il, constatant que les pancartes indiquant le passage piéton ne sont pas suffisantes pour que les automobilistes s’arrêtent et laissent passer les gens à pied.

Un réaménagement prévu avec la construction du tramway

Le tramway devait passer sur le chemin des Quatre-Bourgeois. Lors de sa construction, la Ville prévoyait faire passer la circulation à une voie au lieu de deux. Les trottoirs devaient aussi être élargis, peut-on lire dans une présentation de la Ville datant de mars 2022.

Dans un courriel envoyé le 7 décembre au Conseil de quartier, une employée de la Ville confirme au Conseil de quartier que sa demande de réaménagement, formulée dix mois plus tôt, est toujours en cours d’étude.

Les délais sont anormalement longs afin d’obtenir les données [de comptage de piétons aux intersections ciblées] compte tenu de la monopolisation de notre équipe de relevé par l’enquête Origine-Destination du gouvernement , peut-on lire dans ce même courriel.

Ouvrir en mode plein écran Ceci est un exemple d'aménagement prévu sur le chemin Quatre-Bourgeois dans le secteur lors de la construction du tramway. Cette présentation date de mars 2022. Photo : Capture d'écran du site web du Bureau de projet du tramway de Québec

Questionnée sur ses intentions dans ce dossier, la Ville de Québec a indiqué par courriel à Radio-Canada qu' étant donné la décision du gouvernement de reporter le projet du tramway, un nouveau projet de sécurisation est en cours d’élaboration pour tenir compte de la configuration actuelle des lieux.