Plan de transition des pêches : « C’est la mort des villages! »

Le plan de transition des pêches présenté la semaine dernière par Pêches et Océans Canada pourrait sonner le glas pour plusieurs pêcheurs de crevette au Québec.

C’est une annonce catastrophique. Ce qu’elle [Diane Lebouthillier] vient d’annoncer, c’est la mort des villages et de la pêche côtière semi-hauturière. Il n’y a rien pour nous faire survivre là-dedans , lance le capitaine-propriétaire, Pierre-Marc Dufresne, qui pêche la crevette depuis 1991.

Même l’an passé, avec 600 000 livres [272 155 kilos] de crevettes à pêcher, on n’était pas rentables. Cette année, il va peut-être me rester 60 000 livres [27 215 kilos] à pêcher? Avec 60 000 livres de sébaste? Et il faut que j’investisse dans un chalut pour le sébaste? C’est totalement ridicule. C’est le clou dans le cercueil , ajoute-t-il.

Une crise sans précédent

L’industrie de la pêche à la crevette vit une crise sans précédent. Les stocks sont en baisse draconienne, alors qu’un autre poisson, le sébaste, connaît une croissance fulgurante dans les eaux du golfe.

La ministre des Pêches a annoncé ses intentions concernant la relance de la pêche au sébaste. Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Vendredi, la ministre responsable de Pêches et Océans, Diane Lebouthillier, a annoncé un plan de transition qui prévoit que les pêcheurs de crevette se partageront en 2024 un quota de seulement 3060 tonnes pour tout le Québec et l'Atlantique.

Pêches et Océans a aussi annoncé un quota minimum de 25 000 tonnes de sébaste, dont 10 % sera réservé aux crevettiers en difficulté.

Les crevettiers auraient préféré des mesures de rachat de permis ou des mesures d’aide d’urgence, et beaucoup s'attendent à devoir rester à quai, cette année.

C’est la déception. On s’attendait à avoir des annonces qui puissent permettre à l’industrie de traverser la tempête à nos portes, mais malheureusement, ces annonces-là sont insuffisantes et le défi demeure entier pour la flottille de crevettiers , explique Claudio Bernatchez, directeur général de l’Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie (ACPG ).

Claudio Bernatchez, directeur général de l'Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Il dit que l’Association et des groupes similaires au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve ont fait de nombreuses suggestions au MPO pour aider l’industrie, mais qu'elles ont toutes été rejetées.

À ce point-ci, on ne sait plus quoi suggérer. On souhaite juste qu’il y ait vraiment une écoute de la part du MPO , renchérit Claudio Bernatchez.

Est-ce qu’on est en train de signer la fin du propriétaire exploitant? Est-ce qu’on est en train de continuer à favoriser les grandes corporations avec les bateaux de plus de 100 pieds [30,5 mètres] qui détiennent déjà des pourcentages très importants des ressources halieutiques canadiennes? , ajoute Claudio Bernatchez.

Le président de l’ ACPG , Vincent Dupuis, est aussi préoccupé par le fait que près de 60 % du quota provisoire de sébaste soit réservé aux navires de plus de 30,5 mètres, ouvrant ainsi la porte à des bateaux-usines et à de grandes sociétés de pêche.

Le président de l'Association des capitaines-propriétaires de la Gaspésie, Vincent Dupuis. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Nous, ça fait des années qu’on se bat pour qu’il n’y ait pas de bateaux d’usines et des bateaux de plus de 100 pieds dans le golfe , dit Vincent Dupuis.

Elle dit que c’est un plan de transition, mais pour nous autres, il n’y a aucune transition. On ne peut même pas démarrer la pêche, cette année , ajoute-t-il.

Le directeur général de l'usine Les Pêcheries gaspésiennes, Olivier Dupuis, s’inquiète aussi de la répartition présentée vendredi.

Olivier Dupuis est directeur général de l'usine de Rivière-au-Renard Les Pêcheries Gaspésiennes, spécialisée dans la transformation du poisson de fond. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

C’est la répartition qui nous préoccupe le plus. On parle de près de 60 % à des corporations. On a commencé à commercialiser le sébaste en 2023, sauf que là, ça nous inquiète pour la suite des choses parce qu’actuellement, si on calcule, on a accès à moins de sébaste que ce qu’on avait avec les pêches scientifiques et indicatrices.

Malgré les quotas de crevette en baisse cette année, l'usine matanaise Fruits de mer de l'Est du Québec compte transformer de la crevette cette saison. L'usine peut aussi transformer du crabe et du homard, ce qui assure de la polyvalence, assure le président, Jean-Pierre Chamberland.

Le président de l'usine matanaise Les Fruits de mer de l'Est du Québec, Jean-Pierre Chamberland. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ça pose un problème de rentabilité pour les usines. On considère, et nos compétiteurs aussi, que le quota serait transformable par une seule usine, alors imaginez, on est trois usines qui veulent se le séparer.

Pour ce qui est de l'usine de Matane, l'impact est moindre que pour nos compétiteurs puisque nous, on a des permis de transformation de trois crustacés – la crevette, le homard et le crabe –, ce qui nous permet d'atténuer l'impact de la diminution du quota de crevette.

L'usine ne compte pas transformer de sébaste pour le moment puisque, selon Jean-Pierre Chamberland, le marché n'est pas suffisamment développé.

Avec des informations de Martin Toulgoat