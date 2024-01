Allocations aux RPA : les résidences à but non lucratif de l’Est peu touchées

La Fédération des OSBL d’habitation du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI) accueille favorablement les allocations personnalisées aux résidences privées pour personnes âgées (RPA) annoncées mardi par le gouvernement Legault, même si peu de retombées sont à prévoir pour les résidences que la fédération représente.

Une aide globale de 200 millions de dollars sur cinq ans sera octroyée aux RPA . Celles à but lucratif ou non, qui comptent au plus 30 logements et qui offrent des services d’assistance personnelle ou de soins infirmiers, pourront bénéficier de l’allocation.

Les établissements visés recevront une allocation mensuelle fixe, selon les besoins des résidents.

Mais sur le territoire que couvre la FOHBGI , soit de La Pocatière aux Îles-de-la-Madeleine, moins d’une dizaine de RPA à but non lucratif sont éligibles à ces allocations, estime le président du conseil d’administration, Gervais Darisse.

Ouvrir en mode plein écran Gervais Darisse est aussi le maire de Saint-André-de-Kamouraska. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Il y a 128 RPA dans le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie et aux Îles, dont 63 OSBL qui sont membres avec nous et là-dessus, il y en a une dizaine qui sont des catégories 3 et le reste, c'est des catégories 1. De ceux qui sont de catégorie 3, il y en a deux ou trois qui ont plus de 30 unités de logement , précise M. Darisse.

Les différentes catégories de RPA et leurs services Catégorie 1 - Autonome à but non lucratif Une RPA à but non lucratif qui offre des repas et de l’aide domestique (entretien ménager), mais pas de services d’assistance ou de soins personnels. Catégorie 2 - Autonome à but lucratif Une RPA à but lucratif qui offre des repas et de l’aide domestique (entretien ménager), mais pas de services d’assistance ou de soins personnels. Catégorie 3 - Semi-autonome avec ou sans but lucratif Une RPA opérée dans un but lucratif ou non, qui offre des repas et de l’aide domestique (entretien ménager) et aussi des services d’assistance ou de soins personnels. Catégorie 4 - Semi-autonome avec ou sans but lucratif Une RPA opérée dans un but lucratif ou non, qui offre des repas et de l’aide domestique (entretien ménager) et aussi des services d’assistance et des soins infirmiers à des personnes âgées en perte d’autonomie physique ou cognitive modérée à sévère ( CHSLD ).

L’annonce de mardi touche donc les RPA de catégorie 3 et 4.

M. Darisse aurait souhaité que cette aide financière concerne toutes les résidences à but non lucratif, peu importe leur catégorie.

Les OSBL d’habitation dégagent très peu de revenus de leurs exploitations et les employés sont généralement payés à des salaires assez modestes, alors il y a des besoins et c’est difficile de boucler des budgets , explique-t-il.

Le secteur à but non lucratif est là pour donner des services. C’est une aide financière aux services, pas pour faire des bénéfices.

Québec indique que cette mesure vise aussi à freiner la vague actuelle de fermetures de RPA .

Ça donne une lueur d’espoir, ça vient donner un peu de souffle aux plus petites résidences, qui étaient plus menacées de fermeture , mentionne M. Darisse sur ce point.

Il espère tout de même que la ministre responsable des Aînés, Sonia Bélanger, élargisse cette aide financière pour soutenir toutes les RPA sans but lucratif, nonobstant son nombre de logements.