200 M$ en allocations pour les RPA : projet pilote réussi pour une résidence de Lotbinière

Le gouvernement du Québec tente de trouver des moyens pour freiner la fermeture de résidences privées pour aînés (RPA). Sa plus récente tentative est d’investir 200 millions de dollars sur cinq ans pour rembourser, au moins en partie, certains services et soins offerts aux résidents. Une RPA qui a fait partie du projet pilote de la mesure se dit satisfaite du programme.

Il y a quelque chose de beaucoup plus prévisible dans les soins. Ça permet aussi, quand il y a une augmentation des besoins, d’assurer une pérennité au sein des résidences en ne mettant pas de charge supplémentaire sur les épaules des résidents , souligne Martin Savoie, copropriétaire de la résidence Le Riverain qui a participé au projet pilote.

Il accueille 44 résidents et la totalité d’entre eux a accès au programme, ce qui permet aussi de standardiser les coûts. Dans le passé, les résidents qui avaient les moyens de payer en totalité leurs services le faisaient et le CLSC donnait une aide à ceux qui n'en avaient pas les moyens. Maintenant, c’est beaucoup plus équitable pour tout le monde , ajoute Martin Savoie.

La propriétaire de la RPA Les Quartiers A à L'Islet, Sonia Morin, n’est pas encore touchée par le nouveau plan d’allocations, car il ne concerne pour l’instant que les résidences de 30 places ou moins. Elle en a 38, mais elle voit tout de même l’annonce d’un bon œil.

Carrément, ça peut empêcher des fermetures. Dans les petites communautés, ça nous permet de garantir des emplois. Je pense qu’on peut sauver des résidences avec ça , estime la propriétaire.

Martin Savoie demeure tout de même sur ses gardes. Pour lui, il faudra éventuellement aller plus loin. Je ne suis pas convaincu que ça va arrêter l’exode ou la fermeture des RPA . Ce n’est qu’un des points requis pour que les RPA continuent de fonctionner , nuance-t-il.

Sonia Morin croit d’ailleurs qu’elle sera incluse dans un potentiel prochain élargissement du programme. De ce que j'ai pu comprendre, ça irait avec le prochain budget, donc à suivre avec le budget qui va être annoncé en mars , avance-t-elle.

Danger de dérives?

Les montants des allocations gouvernementales sont fixés de concert avec des partenaires du milieu. La mesure pourrait à tout le moins permettre de standardiser les coûts, et c’est ce qu'espère le Réseau FADOQ .

L’établissement par une grille gouvernementale d’un coût ou d’un soin infléchira à la baisse les coûts des services facturés au résident , affirme par écrit le Réseau.

Or, l’allocation pourrait ne pas couvrir l’entièreté du coût d’un service si une résidence facture plus cher que le montant fixé par le gouvernement. Si une RPA considère que son coût est plus élevé, il n’y a rien qui l'empêche de demander plus et c’est la famille ou le résident qui va devoir payer l'excédent , explique le copropriétaire de la résidence Le Riverain.

Ce point est corroboré par la porte-parole de la ministre responsable des Aînés : elle assure que les personnes âgées en sortiront tout de même gagnantes.

Le Réseau FADOQ n'avait pas encore de réponse à fournir sur ce point à l'heure de la publication.

