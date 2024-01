Des organismes préoccupés par le projet résidentiel Senator

Alors que s’amorcent cette semaine les consultations citoyennes en lien avec le projet de développement du secteur Senator, des organismes soulèvent des préoccupations quant à l’aménagement de ce nouveau quartier résidentiel.

L'organisme Les Amis du Skiwanis, qui gère un réseau de sentiers de ski de fond et de raquette, se dit préoccupé par l'accès à ses sentiers, dont certains se trouvent dans le secteur ciblé pour le projet de développement résidentiel.

Richard Hallee est responsable de l'entretien des sentiers Skiwanis. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Nous, ce qu’on souhaiterait, c’est de conserver nos sentiers, lance le responsable de l’entretien des sentiers de ski de fond, Richard Hallee. C’est certain que le sentier du village, on l’oublie, parce que c’est en plein milieu du développement. C’est le sentier de la plage, pour nous, qui est important, parce que c’est un sentier pour débutants. Alors, il y a beaucoup de jeunes familles et de personnes âgées qui l'utilisent. C’est leur point d’entrée pour aller de l’autre côté de la voie ferrée. On ne veut donc pas perdre ça , explique-t-il.

C’est malaisant de dire : "Non, non, non", et de monter tout de suite sur nos grands chevaux. On va voir avant ce qu’ils [la Ville] veulent faire. Mais il ne faut pas que l’activité meure parce qu’il y a beaucoup de gens qui profitent de ça.

M. Hallee signale par ailleurs qu’il sera important d’aménager un nouveau stationnement une fois le quartier résidentiel construit.

Pour les sentiers de raquette, c’est d’ici qu’ils partent, les gens. S’il y a un nouveau quartier, il faut qu’il y ait des stationnements prévus pour ces gens-là, sinon ils vont devoir se stationner dans la rue , fait-il observer.

Richard Hallee craint de voir l'accès au réseau de sentiers de raquette et de ski de fond être réduit à la suite de l'aménagement du nouveau quartier. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Un accès aux commerces pour les motoneigistes

Le développement du secteur Senator préoccupe également le Club motoneigiste de Rouyn-Noranda.

Son président, Daniel Audy, indique qu’il n’est pas contre le projet, mais qu’il faudra veiller à maintenir des accès entre le réseau de sentiers et les commerces situés à proximité.

Daniel Audy, président du Club motoneigiste de Rouyn-Noranda Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Actuellement, on a quelque chose qui nous donne accès au Quality Inn, à la station d’essence, au Canadian Tire et tout ça. Donc oui, on est préoccupés parce qu’on veut conserver ces accès-là. C’est très important pour nous , soutient-il.

M. Audy fait remarquer que des amateurs de motoneige pourraient même être tentés de s’établir dans le nouveau quartier.

On a quand même pas mal de membres, et il y a des gens qui recherchent ça, être à proximité du sentier de motoneige. On est pour le projet, il s’agit juste de s’entendre avec les promoteurs pour que ceux qui vont acheter des terrains soient au courant qu’un sentier de motoneige se trouvera à proximité de leurs résidences , précise-t-il.

Une première rencontre réservée exclusivement aux propriétaires et aux locataires de la future zone tampon est prévue ce soir (mardi). Une seconde rencontre, destinée à l'ensemble de la population, aura lieu mercredi à 18 h 30 au Centre des congrès de Rouyn-Noranda.