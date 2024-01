Hydro-Manitoba devra augmenter sa production d’énergie d’ici 2030, selon sa PDG

Afin d’éviter une pénurie d’électricité dans les prochaines années, Hydro-Manitoba devra investir dans de nouveaux modes de production d’énergie, dit la présidente-directrice générale de la société d’État, Jay Grewal.

Les gens ont l'impression que nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de surplus d'électricité. Je suis désolée de devoir dire que ce n'est pas le cas , a déclaré la PDG lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce du Manitoba, mardi.

Nous pourrions avoir besoin de nouvelles sources de production d’électricité d'ici 2029 ou 2030 , a-t-elle précisé.

Pendant la période de questions, Mme Grewal a déclaré aux journalistes qu'elle s’attendait à ce qu'Hydro-Manitoba décide d’ici les deux prochaines années quels projets seront mis en place.

La raison pour laquelle nous ne prenons pas encore de décisions est qu'il y a tellement de leviers qui peuvent être actionnés pour façonner le paysage énergétique , a-t-elle affirmé. Dans quelle mesure les décideurs politiques soutiendront-ils le choix de ces leviers?

L’événement de mardi marquait la première fois qu'un responsable d’Hydro-Manitoba déclarait publiquement à quel moment la société d’État sera à court d’énergie si aucune nouvelle infrastructure n’est créée.

Selon la PDG , pour aller de l'avant, Hydro-Manitoba devra conclure des accords avec des producteurs d'électricité privés dans la province.

Lorsque nous irons sur le marché, nous choisirons l'énergie éolienne , a déclaré Mme Grewal. C'est [le mode de production] au coût le plus bas possible, et nous pouvons optimiser ce type d'énergie avec notre système.

Avec tous ces investissements, ce qui est sûr, c’est que le coût de l'électricité va augmenter.

Mme Grewal a toutefois assuré qu'Hydro-Manitoba demeurerait l'un des fournisseurs d'électricité aux prix les moins élevés en Amérique du Nord.

Publicité

De surcroît, elle a dit que la société d'État n’aurait pas à emboîter le pas aux producteurs dans les provinces où les systèmes de production d’électricité à base d’énergies fossiles doivent être remplacés.

Nous sommes dans une position très enviable.

Hausse des taux à venir

En septembre dernier, la Régie des services publics a autorisé une augmentation de 1 % du coût de l'électricité. Une seconde augmentation de 1 % devrait prendre effet en avril prochain.

D’après Mme Grewal, les augmentations futures des coûts dépasseraient le montant de 1 % approuvé par la Régie.

En novembre dernier, le ministre des Finances, Adrien Sala, a indiqué que le gel des tarifs d’électricité promis par le NPD pendant la campagne électorale pourrait être reporté, puisque Hydro-Manitoba prévoyait éponger des pertes dans le cadre de l'exercice financier en cours.

Publicité

Jay Grewal a indiqué que, afin de faire face à l’avenir, Hydro-Manitoba devra aussi augmenter ses effectifs.

La société d’État compte 1000 employés à temps plein de moins qu'en 2017, comme l'a précisé la PDG . Cela a un impact sur les services que nous offrons.

Elle précise qu'à l’heure actuelle, seulement 70 % des travaux de maintenance prévus sont réalisés, ce qui est inacceptable, compte tenu de l'âge d'une grande partie des infrastructures d'Hydro-Manitoba.

Avec les informations d'Ian Froese