Des dizaines d’intervenants, œuvrant notamment dans les domaines de l’éducation en français, de la culture, de l'industrie minière et de la santé, ont participé mardi à des consultations menées par le comité des finances de l’Assemblée législative, de passage à Sudbury, pour faire part des besoins de leur organisation en vue du prochain budget provincial.

Le dossier de l’Université de Sudbury, dont le financement a été refusé l’an dernier, a été abordé par le président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, Fabien Hébert, qui s’est déplacé à Sudbury pour les audiences.

M. Hébert a demandé au gouvernement de revenir sur sa décision, citant les révélations d’ONFR+ concernant le rapport de la Commission d’évaluation de la qualité de l’éducation postsecondaire, qui aurait conclu que l’Université de Sudbury répond aux normes organisationnelles pour offrir des programmes en français financés par des fonds publics.

Note de la rédaction : Radio-Canada n'avait pas eu accès à ce rapport au moment de la publication de ce texte.

Le rapport sur la qualité qui vient d'être dévoilé […] est clair. L'Université a ce dont elle a besoin pour bien livrer la marchandise , a-t-il affirmé en entrevue.

On vient livrer le message à nouveau que la communauté francophone désire avoir une université francophone par et pour la communauté.

M. Hébert a aussi plaidé en faveur de la Place des Arts du Grand Sudbury, qui se trouve en situation de déficit, ce qui a été confirmé par Jean-Gilles Pelletier, directeur général du bâtiment.

Ce dernier explique que même si la Place des Arts connaît du succès depuis son ouverture au printemps 2022, elle a besoin de davantage de soutien financier des trois paliers de gouvernement pour ces coûts de fonctionnement, incluant les coûts pour l’électricité et les salaires des employés.

L'idée, c'est de mettre en valeur l'importance d'établissements et d'institutions comme la Place des Arts pour la qualité de vie de la communauté du Grand Sudbury, francophone, anglophone et autres.

On a généré 180 000 $ de revenus au niveau du bistrot et des services traiteurs, 240 000 $ pour les services techniques et la location de salles , explique M. Pelletier. Ce n'est pas rien, mais ce sont les frais de fonctionnement de base qui posent problème.

M. Pelletier s’est dit satisfait par le soutien accordé par la Ville du Grand Sudbury, mais aimerait voir un meilleur appui de la part de la province.

Le financement du centre de consommation supervisée, un besoin urgent

La question du financement du centre de consommation supervisée de Sudbury, nommé La Place, a aussi été abordée lors des audiences de mardi.

La directrice des services de consommation supervisée pour le Réseau ACCESS Network, Amber Fritz, a rappelé l’urgence de la situation, alors que La Place reste ouverte en ce moment uniquement grâce à des dons privés.

La demande de financement provincial, déposée il y a plusieurs mois, est dans les limbes, en raison d’un moratoire sur l’ouverture de nouveaux centres de consommation supervisée, le temps d'évaluer tous les centres déjà existants.

Je crois que j’ai lu une citation du ministre associé [Michael Tibollo, délégué au dossier de la Santé mentale et de la Lutte contre les dépendances], que ça se terminerait d’ici les deux prochains mois , a déclaré Mme Fritz au comité.

C’est merveilleux pour dans deux mois, mais les gens meurent aujourd’hui, des gens vont mourir demain. Nous avons besoin que notre centre soit ouvert. Nous avons besoin que notre centre soit financé.

Le maire du Grand Sudbury, Paul Lefebvre, a lui aussi abordé ce dossier lors de sa présentation mardi.

Il a rappelé que la Ville a investi pour permettre l’ouverture du centre. La première année, il s'agissait d'une mesure temporaire, car on pensait que la province la financerait.

Aujourd'hui, nous avons besoin que la province assume sa responsabilité dans la prestation de cet important service de santé publique et qu'elle maintienne cette installation en état de fonctionnement , a ajouté M. Lefebvre.

La date du dépôt du prochain budget de l’Ontario n’est pas encore connue.

Avec les informations de Bienvenu Senga