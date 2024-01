La présidente-directrice générale de CBC/Radio-Canada, Catherine Tait, a témoigné mardi devant un comité parlementaire fédéral qui l’a appelée à s’expliquer sur les « primes » versées aux cadres, alors que le diffuseur public doit réduire son budget de 125 millions de dollars.

Début décembre, la direction de CBC/Radio-Canada a annoncé qu’elle entendait supprimer 600 emplois et abolir 200 postes vacants, soit près de 10 % de ses effectifs au pays, au cours des 12 prochains mois.

L’une des questions qui étaient encore en suspens était celle des primes versées aux cadres.

Des documents obtenus par la Fédération canadienne des contribuables, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, montrent que 16 millions de dollars ont été versés en primes par CBC/Radio-Canada en 2022.

Dès le début de son discours devant le Comité permanent du patrimoine canadien, mardi, Mme Tait a abordé la question des prétendues primes , affirmant que le diffuseur public attribue à certains de ses employés une rémunération [dite] à risque, basée sur le rendement .

Selon elle, il s'agit d’une somme qui constitue un élément clé de la rémunération globale de notre personnel non syndiqué, soit environ 1140 employés .

Nous comparons cette rémunération à la rémunération moyenne versée pour des postes similaires dans les instances gouvernementales, les autres sociétés d’État et l’industrie , a-t-elle encore expliqué.

Les ministères et les sociétés d’État ont tous recours à une rémunération basée sur le rendement. Elle constitue un levier pour atteindre nos objectifs d’intérêt public et nous surpasser afin de réaliser de grandes ambitions.

Selon elle, la valeur de cette rémunération incitative est décidée par le conseil d’administration à la fin de l’exercice financier, donc d’ici la fin de mars.

Mme Tait a par ailleurs expliqué que les suppressions de postes ont été annoncées en raison de l’inflation touchant les biens et services, et du déclin des revenus tirés de la publicité et des abonnements à la télévision .

En 2018, le déficit structurel s’élevait à 21 millions de dollars par an, a dit Mme Tait. Aujourd’hui, il s’élève à 36 millions. Ce que cela signifie concrètement, c’est que chaque exercice financier s’amorce avec des réductions budgétaires.

Nous réalisons bien l’incertitude et l’inquiétude que cela suscite chez nos employés et parmi les Canadiens et Canadiennes qui comptent sur nos services , a encore affirmé Catherine Tait. Nous allons gérer ces compressions de manière à réduire leurs impacts sur nos emplois et nos services, et advenant que notre situation financière s’améliore, nous nous ajusterons.

Mme Tait a répété à plusieurs reprises ne pas être celle qui décide si des rémunérations incitatives seront versées ou non aux cadres de CBC/Radio-Canada, mais elle a tenu à souligner qu’il est important de respecter le processus en place dans l’attribution de ces compensations. Sinon, ce serait le chaos , a-t-elle assuré.

Nous devons retenir nos cadres talentueux. Il ne s'agit pas de cadeaux de fin d’année, il s’agit d’une rémunération de performance.

À la question de savoir si elle envisage de modifier le processus d’octroi de ces rémunérations, elle affirme que toutes les options sont sur la table .

Lors de son témoignage, Mme Tait a notamment été talonnée à plusieurs reprises par les membres conservateurs du comité sur la question des primes .

Plusieurs députés conservateurs, dont Rachael Thomas et Andrew Scheer, ont souligné que la part d’auditoire de CBC/Radio-Canada a baissé et ont demandé à Catherine Tait si elle pensait avoir atteint les objectifs lui permettant de toucher une prime . Ce à quoi Mme Tait a répondu : Absolument, oui!

Elle a expliqué que la baisse de la part de l’auditoire n’est pas une question de performance , mais de tendance de marché qui touche tous les médias et non pas seulement CBC/Radio-Canada.

Je ne contrôle pas le nombre de Canadiens qui ne regardent plus la télévision et qui suivent les nouvelles en ligne.

Le travail que nous faisons, avec le peu de ressources que nous avons, n’est rien de moins qu’un miracle , a-t-elle plus tard indiqué, rappelant que CBC/Radio-Canada fait face à un sous-financement chronique .

Selon Mme Tait, aucun autre diffuseur public ne fournit ses services dans un pays aussi vaste [que le Canada], qui couvre six fuseaux horaires et compte deux langues officielles en plus de huit langues autochtones .

Pourtant, à 33 $ par Canadien, ou 10 cents par jour, CBC/Radio-Canada est l’un des diffuseurs publics les moins bien financés au monde, soit quatre fois moins qu’au Royaume-Uni et en France, et huit fois moins qu’en Allemagne.

Enfin, selon Marco Dubé, chef de la transformation et vice-président principal, Personnes et culture, de CBC/Radio-Canada, qui était aux côtés de Mme Tait devant le comité, une centaine d’avis de licenciements ont été envoyés depuis l’annonce sur les compressions début décembre.