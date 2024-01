Avoir un permis de travail fermé et perdre son employeur

Avoir un permis de travail fermé avec un employeur et voir cet employeur mettre la clef sous la porte : c’est dans cette « zone grise » que s’est retrouvé Joël Chamologne, travailleur étranger temporaire à l’emploi de la RPA Le Carré Saint-Jérôme, à Matane.

Après l'annonce de la fermeture de la résidence pour aînés en juillet 2023, l'homme de 35 ans originaire du Cameroun, qui y travaillait depuis un an en tant que préposé aux bénéficiaires, s’est retrouvé mis à pied en octobre dernier.

Or, en raison de la nature du programme fédéral et du permis de travail lié à un employeur donné , selon la terminologie d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, aussi appelé permis de travail fermé, le physiothérapeute de formation n’a pu se trouver un autre emploi.

La RPA Carré Saint-Jérôme a fermé ses portes en décembre dernier.

En effet, pour que Joël Chamologne puisse être embauché, son futur employeur doit formuler une nouvelle demande de permis de travail fermé et réaliser une étude d’impact sur le marché du travail pour prouver que le travailleur étranger temporaire comble un besoin de main-d'œuvre qui ne peut pas être comblé par un résident permanent ou un citoyen canadien.

J’ai postulé à plein d’endroits à Matane, j’ai eu des entrevues d’embauche que j’ai réussies, mais à chaque fois, on me demande d’avoir un permis de travail ouvert , explique le préposé aux bénéficiaires.

À défaut de trouver un employeur qui puisse lui faire un permis de travail fermé, il s’est retrouvé au chômage et a pu bénéficier de prestations d’assurance-emploi.

Angoisse et manque de sommeil

Pour sa conjointe et lui, les derniers mois ont été très éprouvants sur le plan psychologique.

Ça a été vraiment difficile : plein de journées de réflexion, de cogitations à se demander est-ce qu'on a fait le bon choix en s'amenant ici. On se sent vraiment vulnérable de ne pas servir à grand-chose , raconte-t-il.

Parcours migratoire d'un néo-gaspésien originaire du Cameroun.

Le préposé aux bénéficiaires souligne aussi l’absurdité de la situation.

Tu veux travailler, tu es disposé à travailler, mais tu ne peux pas. Ça n’a pas de bon sens , dénonce-t-il.

C'est presque comme si on préfère te donner le chômage que de te faciliter l'autorisation de travailler.

Un phénomène en augmentation

Selon Florian Freuchet, organisateur communautaire pour le Centre des travailleurs et travailleuses immigrants du Bas-Saint-Laurent, le cas de Joël Chamologne n’est pas isolé.

Il indique que le phénomène est en hausse tant au Québec qu’au Canada.

Ces personnes ont fait des sacrifices, peut-être sur plusieurs années, pour pouvoir venir et se retrouvent du jour au lendemain sans revenu, et parfois sans logement , dit-il.

Dans un cas comme celui de M. Chamologne, on est un peu dans une sorte de flou, et c’est vrai que c’est difficile de trouver des recours , ajoute Florian Freuchet.

L’abolition du programme demandée

Quelques jours avant d’être mis à pied, Joël Chamologne a présenté une demande de permis de travail ouvert, dans l’espoir de pouvoir choisir où travailler. Ce permis lui a finalement été accordé fin janvier, un grand soulagement pour l'homme originaire du Cameroun.

Je ne dirais pas que tout est bien qui finit bien. Ça finit bien c'est sûr, mais tout n'a pas été bien. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut améliorer , indique-t-il, en qualifiant de nébuleuse le système d’immigration au Canada.

Selon lui, il faudrait tout simplement l’abolition de ce type de permis de travail, considéré d’ailleurs comme un terrain propice aux formes contemporaines d’esclavages, selon le rapporteur spécial de l’Organisation des Nations unies chargé d’enquêter sur cette situation.

Les travailleurs étrangers temporaires sont employés notamment dans le secteur agricole.

Depuis plusieurs années, ce programme, qui relève du gouvernement fédéral, est miné par des allégations d’abus.

Plusieurs organismes, dont le Centre des travailleurs et travailleuses immigrantes du Bas-Saint-Laurent, militent pour l’abolition d’un tel programme.

C’est aussi le cas de la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Évidemment, si les conditions de travail sont défavorables - et on a vu des histoires d’horreurs - on veut que ces travailleurs puissent quitter et aller travailler pour un autre employeur, explique Pauline Bélanger, présidente du Conseil central Bas-Saint-Laurent, en citant la pénurie de travailleurs au Québec.

Des travailleurs importants pour les entreprises

Tant en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent qu’aux Îles-de-la-Madeleine, de nombreuses entreprises comptent sur cette main-d'œuvre, faute de pouvoir embaucher des travailleurs locaux.

Par exemple, les usines de transformation de fruits de mer emploient des centaines de travailleurs étrangers temporaires.

Ce sont ces personnes-là qu'on retrouve dans les milieux de travail où personne ne veut aller et qui sont à la base de l'économie , explique Florian Freuchet.

Denis Lévesque, directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de Matane, convient que ce programme n’est pas parfait.

Assurément, on souhaiterait améliorer tout ça et faire en sorte que la personne puisse bien sûr obtenir les meilleurs avantages possibles pour les employeurs et rassurer les entreprises, les dirigeants de l'entreprise pour leur vision d'avenir et leur développement, et le suivi du travailleur , souligne-t-il.