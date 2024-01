Le secteur minier voit d’un bon œil la dévolution au Nunavut

La dévolution de la gestion des terres publiques et des ressources d’Ottawa au Nunavut est une très bonne nouvelle, selon des représentants du secteur minier, qui espèrent que le territoire pourra en tirer profit.

La signature de l’entente, le 18 janvier, en vue du transfert de la responsabilité des terres publiques et des droits sur les ressources, permettra au Nunavut de prendre ses propres décisions en matière de gestion des ressources.

Le vice-président des opérations au Nunavut d' Agnico Eagle, Martin Plante, croit que cette entente permettra d'accroître le développement économique du territoire.

Agnico Eagle exploite deux mines d’or au Nunavut dans la région de Kivalliq. La minière fait aussi de l’exploration active sur un site près de Hope Bay, dans la région du Kitikmeot.

Martin Plante, vice-président des opérations Nunavut d'Agnico Eagle, croit que la dévolution est une occasion en or pour que le Nunavut poursuive l'exploitation minière du territoire.

C’est vraiment une entente historique, car cela va permettre au Nunavut d’avoir une mainmise totale sur le développement du territoire et les ressources [...] et d’avoir accès aux [redevances] sur les terres publiques , dit Martin Plante, à partir du bureau de la compagnie à Val d’or, au Québec.

Le Nunavut a maintenant trois ans pour la transition de ces responsabilités. Martin Plante ne s’attend pas à ce que ce changement crée de l’incertitude.

La mine Meliadine au Nunavut est située à environ 25 km au nord de Rankin Inlet dans la région de Kivalliq.

On a déjà des relations très solides avec Nunavut Tunngavik Inc. Ça fait 15 ans qu’on est au Nunavut. [...] Ce sont des organisations que l’on connaît, ce sont des processus que l’on connaît et on ne s'attend pas qu'il y ait des changements importants dans les prochaines années.

Le secteur minier jouera un rôle important

La Chambre des mines des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut a bien accueilli la dévolution. Le maintien et la croissance d'une industrie minérale forte sont essentiels à l'autonomie économique du Nunavut , a indiqué le président de l’organisme à but non lucratif, Kenny Ruptash, par communiqué.

Son directeur, Tom Hoefer, dit qu’il ne fait aucun doute que le secteur minier va jouer un rôle très important dans l'économie territoriale, car les possibilités de diversification économique au territoire sont limitées.

Avec des possibilités illimitées et sa richesse en minerais, je pense que le développement minéral occupera une place très importante dans l’économie pendant plusieurs années.

Tom Hoefer, directeur de la Chambre des mines des T.N.-O. et du Nunavut, dit que l'organisme a travaillé avec le gouvernement des T.N.-O. pour développer la toute première stratégie minérale du territoire post-dévolution en 2014.

Tom Hoefer estime que la transition va prendre du temps, mais il ne pense pas que cela va susciter plus d'instabilité auprès du secteur minier qu’un changement de gouvernement. Et le désir du Nunavut de développer son autonomie économique à partir de l’exploitation des ressources va donner un certain niveau de certitude à l’industrie , dit-il.

Accès au territoire

Toutefois, pour développer davantage le secteur minier, le Nunavut devra trouver des solutions au manque d'accès au territoire

En matière de coûts, ça demeure plus cher d'opérer au Nunavut que partout ailleurs , explique Martin Plante.

Présentement, on ne peut pas partager notre inventaire d’un site à l’autre parce qu’il n’y a aucun accès à part [le transport aérien] pour le transporter. [...] Ça réduit les synergies, ça augmente nos coûts.

Le Nunavut a quelques projets en chantier, comme un projet de route dans la région de Kivalliq, et le projet de route et de port en eau profonde de Grays Bay, dans le passage du Nord-Ouest.

Mine Meadowbank, au Nunavut.

Pour Tom Hoefer, le Nunavut reste toutefois dépendant des investissements d’Ottawa en la matière, tout comme les deux autres territoires. On parle d’une étiquette de prix de 1 milliard pour les infrastructures. Il faudra toujours se tourner vers Ottawa pour obtenir de l’aide.

Besoin de formation de la main-d’œuvre

L’entente entre Ottawa et le Nunavut sur la dévolution comprend un volet sur le développement des ressources humaines, afin que davantage d’Inuit puissent profiter des emplois qui seront créés. C’est NTI qui pilotera ce dossier, et recevra 5 millions de dollars par année du gouvernement du Nunavut pour y arriver.

Martin Plante voit cet investissement d’un bon œil, car l’un des principaux défis de l'industrie est la formation de la main-d'œuvre : Agnico investit plusieurs millions par année pour donner de la formation, pour permettre à nos employés inuit de gravir les échelons.