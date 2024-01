Après 32 ans, la Coupe du monde de patinage de vitesse de retour à Québec

Pour la première fois en 32 ans, Québec accueille une étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse longue piste. Un événement couronnant la longue épopée pour doter la ville d’un anneau de glace couvert, mais qui marque également un renouveau dans la venue d’événements internationaux.

C’est une boucle qui se ferme pour Québec. Je ne serai pas émotif tout de suite, mais c’est un rêve qui devient réalité , lance le directeur général de la Fédération de patinage de vitesse du Québec (FPVQ), Robert Dubreuil.

Ce dernier terminait sa carrière comme patineur de l’équipe nationale lors de la dernière Coupe du monde présentée à Sainte-Foy, en 1992. Son fils Laurent, futur champion du monde du 500 mètres, était encore dans le ventre de sa mère.

La petite histoire de l’anneau de glace Gaétan-Boucher 1972 : Inauguration de l’anneau de glace de Sainte-Foy

: Inauguration de l’anneau de glace de Sainte-Foy 1985 : L’anneau est doté d’un système de réfrigération

: L’anneau est doté d’un système de réfrigération 1987 : Québec accueille les championnats du monde de sprint

: Québec accueille les championnats du monde de sprint 1992 : Québec accueille une épreuve masculine de la Coupe du Monde

: Québec accueille une épreuve masculine de la Coupe du Monde 2021 : Inauguration du Centre de glaces de Québec, qui recouvre l'anneau de glace

Peu de temps après, l’avènement des anneaux de glaces couverts a amené l’Union internationale de patinage à délaisser Québec et Robert Dubreuil a entamé une longue croisade pour la construction du Centre de glaces, finalement inauguré en 2021.

Vingt-huit pays représentés

C’est donc avec fébrilité que le directeur général de la FPVQ voit débarquer en ville les meilleurs patineurs de la planète, cette semaine. Quelque 248 athlètes en provenance de 28 pays s’affronteront sur l’anneau de glace Gaétan-Boucher de vendredi à dimanche.

Ouvrir en mode plein écran Les patineurs Béatrice Lamarche, Valérie Matlais, Laurent Dubreuil, Rose Laliberté-Roy, Cédrick Brunet et Ivanie Blondin entourent les ministres Isabelle Charest et Jonatan Julien, et le maire de Québec Bruno Marchand. Photo : Tjerk Bartlema / Patrinage de vitesse Canada

Du nombre, une imposante délégation d'athlètes locaux menés par Laurent Dubreuil et Valérie Maltais qui tenteront de profiter de l’énergie des 1500 spectateurs attendus chaque jour de la compétition.

Publicité

Ça reste la même distance et la même course partout dans le monde, mais les patineurs semblent faire mieux quand ils sont à la maison. Les Japonais ont été très forts à la première Coupe du monde de la saison au Japon et [Jordan] Stolz a été ridiculement bon à Salt Lake City la semaine passée , décrit le patineur lévisien.

Dubreuil dans la course au titre

Après un lent début de saison, Dubreuil a signé des podiums sur sa distance fétiche lors des trois dernières Coupes du monde. Si bien qu’il pointe maintenant au 2e rang du classement cumulatif de la saison, 37 points derrière le Japonais Wataru Morishige.

Québec est le dernier arrêt de la saison, mais deux courses distinctes de 500 mètres seront disputées, samedi et dimanche. Ma saison a été à l’inverse de celle de Morishige. Lui est parti vraiment en feu et c’est plus en dents de scie en ce moment. Mais il faudrait une contre-performance de sa part pour avoir une chance de le rattraper , explique Dubreuil.

Ouvrir en mode plein écran Laurent Dubreuil a pris le 2e rang de la course de 500 m, samedi, à la Coupe du monde de Salt Lake City. Photo : La Presse canadienne / Jeff McIntosh

Le père de deux jeunes enfants ne se met pas trop de pression en vue de la fin de semaine. Gagner une course ou une médaille devant les siens serait spécial, mais il veut profiter du moment peu importe ses résultats.

Ça va être des souvenirs quand je serai vieux et je ne serai plus capable de patiner. Je ne veux pas être amer si je finis 4e. Je suis fier quand mes enfants sont capables de me voir patiner , lance celui qui comptera sur une imposante délégation de partisans dans les gradins du Centre de glaces, dont quelque 45 membres de la famille de sa mère, les Loignon.

Le début d’une tradition?

Laurent Dubreuil est par ailleurs assez sûr que cette Coupe du monde ne sera pas sa dernière à la maison. Les patineurs de partout dans le monde sont déjà impressionnés par les installations de Québec et le charme de la ville devrait opérer cette semaine.

On a une tradition de patin qui remonte à Gaétan Boucher il y a quarante ans et l’Union internationale de patinage connaît bien le Québec en raison des championnats du monde de courte piste qui ont souvent lieu à Montréal , ajoute Dubreuil.

Ouvrir en mode plein écran Le Centre de glace fait forte impression chez les patineurs présents à Québec cette semaine. Photo : Tjerk Bartlema / Patinage de vitesse Canada

L’idée d’accueillir une Coupe du monde tous les deux ans est donc réaliste, estime le patineur de 31 ans, tout comme celle d’accueillir éventuellement les Championnats du monde.

Un projet ambitieux que son père Robert n’écarte certainement pas. La négociation pour les prochains grands événements a commencé lundi. C’est le déroulement de cette semaine qui va faire foi de notre succès , conclut le DG de la fédération.