Au Manitoba, une juge acquitte un homme identifié par sa propre mère

Une juge de la Cour provinciale du Manitoba a acquitté un homme identifié par sa mère comme étant l’auteur d’un vol avec violences. Cette dernière était incapable d’expliquer quels éléments lui permettaient de déterminer que l’homme dans une photo était son fils, selon la juge.

Le 14 mai, un homme portant des vêtements ordinaires , une casquette et des lunettes de soleil est entré dans un magasin de La Baie à Winnipeg. Des images de vidéosurveillance le montrent en train de choisir plusieurs pantalons pour hommes.

Alors que l’homme se dirigeait vers la sortie, il a été approché par la [victime] qui a témoigné qu’elle l’a pris à partie et lui a demandé ce qu’il faisait, vu que le magasin était déjà fermé , indique la décision de la juge Mary Kate Harvie.

Il est admis qu’à cause de cet incident, la [victime] a dû être transportée à l’hôpital où elle a subi une intervention chirurgicale pour une fracture de la hanche. Elle est restée à l’hôpital pendant sept jours et elle récupère de ses blessures depuis , poursuit la juge.

Le Service de police de Winnipeg a publié des images du suspect sur sa page Facebook. La mère de l’accusé les a vues et était tellement convaincue qu’il s’agissait de son fils qu’elle s’est présentée au poste de police pour le dénoncer. Il a ensuite été arrêté.

Toutefois, la mère de l'accusé a reconnu que l’homme dans les images porte des vêtements ordinaires. Elle a accepté [de dire qu'à partir] des images il n’était pas possible d’estimer le poids, le type de corps, ou la longueur des cheveux. Elle a reconnu qu’il n’y avait pas de tatouages, de bijoux ou d’autres objets distinctifs pour confirmer l’identification , indique la juge.

De plus, le visage de l’homme dans les images était partiellement caché. [La mère de l'accusé] ne s’est pas fait demander de fournir des détails et n'a pas dit autre chose qu’elle était capable de reconnaître l’individu parce que c’était son fils et qu’une "mère connaît le visage de son fils".

L’affaire a été ajournée, afin que les avocats et la Couronne puissent fournir des sources juridiques faisant autorité sur la preuve d’identification et la reconnaissance, en particulier.

Le visage d’un enfant ne s’oublie pas

En général, le fait qu’une personne a reconnu une personne qu’elle connaît dans une image est généralement considéré comme étant une preuve plus fiable que le simple fait d’identifier une personne, note la juge Mary Kate Harvie.

Cependant, le tribunal doit évaluer divers facteurs pour déterminer si la preuve est fiable. Par exemple, il doit prendre en compte les détails fournis par le témoin, dont sa capacité de souligner un élément unique identifiable ou une singularité de la personne à identifier.

La juge note que les circonstances de cette identification sont inhabituelles et convaincantes. [La mère] croit vraiment que son fils est le coupable et a pris des mesures considérables pour le signaler à la police , écrit-elle.

Or, la mauvaise qualité des images de surveillance, le fait que la mère a passé de longues périodes sans voir son fils et son incapacité à exprimer ce qu’elle reconnaît chez l’homme dans les images sèment le doute, indique la juge.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle pensait que le coupable était son fils, elle a déclaré : "Son visage. Comment une mère pourrait-elle oublier le visage de son enfant? Comme je l’ai dit, le visage d’un enfant ne s’oublie pas" , indique la juge.

Bien que je reconnaisse que le besoin "d’éléments uniques identifiables" peut être moindre dans certaines circonstances, il est difficile de conclure que l’absence complète de détail sans élément identifiable exprimé par la témoin est suffisante pour justifier une identification basée sur des images de mauvaise qualité.