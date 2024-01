Inondations en Colombie-Britannique : Pemberton déclare l’état d’urgence

Le village de Pemberton, en Colombie-Britannique, a déclaré l'état d'urgence locale et ordonné l'évacuation de quelques propriétés, alors que les risques d’avalanches et d’inondations demeurent élevés sur la côte sud de la province en raison de fortes pluies, de températures anormalement élevées et d'un nouvel épisode de précipitations attendu d'ici mercredi.

Une série de tempêtes occasionnant du temps doux, des limites pluie-neige élevées et de la pluie forte passagère occasionneront un risque accru d'inondations, d'accumulation d'eau et de glissements de terrain , annonce Environnement Canada.

Un bulletin météorologique spécial a été lancé pour l'ensemble de l’île de Vancouver, sauf l’extrême sud-est, la côte Sunshine, l’ouest, le nord du Grand Vancouver, et la baie Howe.

Le prochain épisode de pluie est attendu d’ici mercredi matin , précise le bulletin.

La masse d'air chaud produit des températures de 5 à 10 °C au-dessus des températures saisonnières , indique Environnement Canada.

Ouvrir en mode plein écran L'eau a compètement inondé ce jardin, près de Squamish. Photo : Radio-Canada / Benoit Ferradini

18,2 °C à Abbotsford

Ainsi, plus d’une trentaine de records de températures ont été battus dans la province lundi. Il a notamment fait 18,2 °C à Abbotsford, dont l’ancien record remontait à 1960. Il avait fait 15,6 °C à la même période de l’année.

Conséquence de cette douceur, les niveaux de congélation se situeront entre 2000 et 2500 m jusqu'au milieu de la semaine , prédit Environnement Canada. Les niveaux de gel à haute altitude combinés aux fortes pluies entraîneront une fonte des neiges qui s'ajoutera aux précipitations déjà abondantes.

Ouvrir en mode plein écran Mardi matin, le niveau des cours d'eau était très élevé, comme ici, dans les environs de Brackendale, au nord de Squamish. Photo : Radio-Canada / Benoit Ferradini

D'après Environnement Canada, les habitants des secteurs concernés par le bulletin spécial doivent s’attendre à une accumulation d’eau sur les routes et des glissements de terrain. Il y a également des risques de chutes de branches d’arbres, des pannes d’électricité et des retards lors des déplacements.

Ouvrir en mode plein écran De nouvelles précipitations sont annoncées, ce qui devrait faire gonfler davantage les cours d'eau. Photo : Radio-Canada / Benoit Ferradini

Les cours d'eau surveillés

Mardi matin, le Centre de surveillance des régimes fluviaux a publié un avis de crue (le plus élevé de trois niveaux) pour la rivière Squamish et ses affluents, dont la rivière Cheakamus, ainsi que pour la rivière Lillooet.

Publicité

Le débit de la rivière Squamish, mesuré près de Brackendale et publié mardi matin, était de 2000 m3/s. Un tel débit est observé en moyenne tous les 5 à 10 ans.

Le Centre de surveillance des régimes fluviaux a publié une veille d’inondation (le 2e niveau sur 3) pour le reste de la côte sud de la province, notamment la côte Sunshine, la Baie Howe, la région Sea-to-Sky, les montagnes de la Rive-Nord et certaines parties de la vallée du Fraser, dont la rivière Sumas.

Toute l’île de Vancouver est également placée sous ce niveau d’alerte.

Des avis de débit de niveau inférieur sont en vigueur pour les côtes centrale et nord.

Ouvrir en mode plein écran Des sacs de sable peuvent être disposés de façon ingénieuse pour éviter les dégâts face aux inondations. Photo : Radio-Canada / Benoit Ferradini

Avalanches très destructrices

De très nombreuses régions de la Colombie-Britannique sont aussi concernées par des risques d’avalanches.

Publicité

Avalanche Canada indique que le temps doux et les fortes pluies ont saturé et affaibli la couche supérieure du manteau neigeux.

Le danger est élevé dans les zones alpines du sud des chaînes de montagnes Chilcotin et du Pacifique, notamment autour de Squamish, Whistler et Pemberton.

La carte montre que le risque est aussi élevé dans le nord-ouest de la province, par exemple dans les montagnes entourant les communautés de Prince Rupert, de Terrace et de Kitimat, ou encore dans le parc national des Glaciers.

La douceur et la pluie font que le manteau neigeux est très humide. Quand on a une nuit un peu plus fraîche, il se forme alors une croûte de glace , explique André-Jean Maheu, prévisionniste d’avalanche et membre de l'équipe de recherche et de sauvetage de la Rive-Nord.

Le prévisionniste mentionne les risques liés aux avalanches naturelles. La neige, lourde en ce moment, peut provoquer des avalanches très destructrices. Elles peuvent être plus importantes et aller plus loin que d’habitude. Il faut donc prévoir une marge de sécurité , ajoute-t-il, conseillant de rester loin d’un terrain avalancheux .

Avec des informations de Dominique Levesque