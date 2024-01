Le député solidaire responsable du dossier de l'éthique, Vincent Marissal, revient à la charge dans le dossier des activités de financement de la CAQ. Il vise cette fois Yves Montigny, député caquiste dans René-Lévesque, dans ce qu'il détaille comme étant « un autre exemple donnant l’apparence d’accès monnayé à un ministre ».

Vincent Marissal prétend avoir obtenu la capture d'écran d'un échange de textos entre le député provincial et un entrepreneur, dans lequel Yves Montigny l'invite à participer à un cocktail de financement à Baie-Comeau au coût d'entrée de 100 $. La soirée en question s'est tenue le 16 novembre en présence du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne.

Je sais que nous avons pas toujours fait ce que tu voulais, mais c'est une belle occasion pour parler à un ministre! , peut-on lire dans l'échange de textos.

Selon Québec solidaire, ce type d'invitation est similaire à ce qui a mené aux deux enquêtes déclenchées dans les deux dernières semaines par la Commissaire à l’éthique à la demande de M. Marissal, et qui concernent deux autres députés du gouvernement, Sylvain Lévesque et Louis-Charles Thouin.

Chaque jour qui passe, il est de plus en plus évident qu’il existe un système dans le parti de François Legault pour monnayer l’accès aux ministres du gouvernement. Il faut que ça cesse et il faut que ça cesse maintenant! , dénonce dans un communiqué le député solidaire responsable du dossier de l'éthique.

Devant ces reproches, le directeur des communications du cabinet du whip du gouvernement a répondu qu'Yves Montigny a simplement invité une connaissance et qu'il a respecté toutes les règles en matière de financement .

Jamais un élu de la CAQ n'a exigé une contribution de quiconque pour avoir accès à un ministre. Prétendre l'inverse est tout simplement faux et mensonger.

Le député Yves Montigny a refusé d'accorder une entrevue à Radio-Canada.