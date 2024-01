« Il faut être réaliste, ils [CDPQ Infra] ne peuvent pas tout faire en même temps. Pour l’instant, ils se concentrent sur le REM et sur la Capitale-Nationale. »

C'est en ces termes que la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, a répondu mardi, en mêlée de presse, au communiqué de la filiale infrastructures de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a admis, lundi, ne pas être en mesure d’aller au bout du projet de transport structurant dans l'axe du boulevard Taschereau, sur la Rive-Sud, à l'étude depuis plusieurs années.

Ouvrir en mode plein écran CDPQ Infra a admis lundi que le projet «nécessiterait de mobiliser des équipes qui ne sont pas disponibles». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

CDPQ Infra a expliqué que cela nécessiterait de mobiliser des équipes qui ne sont pas disponibles à l’heure actuelle .

Ils ont maintenant un mandat de planification de la mobilité dans la communauté métropolitaine de Québec. Je trouve correct qu’ils se concentrent là-dessus , a affirmé la ministre Guilbault, qui vante toujours l’expertise de CDPQ Infra.

Le fait que la Caisse confirme qu’elle ne fera pas le projet sur la Rive-Sud, ça ajoute à mon point de vue sur la nécessité qu’il faut être plus autonome et plus efficace dans nos propres projets plutôt que de dépendre systématiquement de CDPQ Infra ou d’autres instances.

Le Parti libéral n’a pas tardé à réagir aux propos de Mme Guilbault.

C’est un échec lamentable en matière de transport et de mobilité de la part du gouvernement caquiste , a lancé le porte-parole de l'opposition officielle en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, pour qui rien ne garantit qu'on va avoir les résultats escomptés dans les prochains mois .

Il y a quelque chose d’inquiétant , a commenté de son côté le porte-parole de Québec solidaire en matière de transports et de mobilité, Etienne Grandmont, rappelant que la CAQ avait promis un REM allant de Brossard jusqu'à Chambly. Pour le député, il s’agit bien d’une promesse brisée .

Ouvrir en mode plein écran Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau Photo : Radio-Canada

La CAQ a tellement mis l’emphase sur CDPQ Infra pour réaliser ces projets de transport collectif, on se rend compte que ça ne marche pas , a jugé M. Grandmont, mettant en cause l’expertise de la filiale de la Caisse de dépôt.

La veille, CDPQ Infra, responsable de la réalisation du Réseau express métropolitain (REM), a dit vouloir concentrer ses efforts sur les projets déjà en cours dans le Grand Montréal et sur l’analyse, commandée par le gouvernement du Québec, dont elle a la charge dans la région de la Capitale-Nationale.