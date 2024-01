Coup de feu d’un agent du SPVM à l’aéroport Montréal-Trudeau

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) mène une enquête sur un mystérieux coup de feu tiré par un de ses agents à l'aéroport international Montréal-Trudeau, a appris Radio-Canada.

Selon nos informations, le coup de feu provenant de l'arme d'épaule d'un policier de Montréal se serait produit le 28 janvier dernier.

Il s'agirait d'un accident. Le doigt de l'agent se serait retrouvé accidentellement sur la détente en franchissant une porte entre deux sections de l’aéroport, selon nos informations.

L’incident est survenu dans un endroit isolé de l’aérogare, qui n’est pas fréquenté par les passagers et où le policier était seul. Il n’y a eu aucun blessé , a expliqué par écrit la Division des communications du SPVM.

À vrai dire, le geste aurait été commis dans un hangar de l'aéroport, d'après nos informations.

Les circonstances de ce tir demeurent nébuleuses.

Le SPVM traite avec le plus grand sérieux cette situation. La sécurité du public est primordiale et une enquête est présentement en cours afin de déterminer les circonstances de l’événement. Nous sommes également en lien avec nos partenaires de l’aéroport afin de les tenir informés de nos démarches et pour répondre à leurs interrogations.