L’arbitre Justin St-Pierre devient porte-parole pour Sport’Aide

L’arbitre de la Ligue nationale de hockey (LNH) originaire d’Albanel, Justin St-Pierre, et l’organisme Sport’Aide s’associent pour prévenir et contrer la violence dans le monde du sport.

L’annonce a été faite mardi matin au Palais des sports de Jonquière. Justin St-Pierre devient ainsi le quatrième co-porte-parole de l’organisme qui vient en aide aux victimes et témoins de violence en contexte sportif, après la paralympienne Cindy Ouellet, le footballeur Antony Auclair et l’ex-cycliste professionnelle Geneviève Jeanson.

Justin St-Pierre interviendra pour soutenir les arbitres qui sont souvent la cible de propos et de comportements dérangeants de la part des joueurs, des entraîneurs et des parents lors de rencontres sportives.

Ouvrir en mode plein écran Justin St-Pierre est accompagné de Maxime Tremblay (RLS), de Sylvain Croteau (Sport’Aide) et de Keven Larivière (RSEQ). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Il y a une problématique qui fait les manchettes trop souvent et qui fait en sorte qu'il y a beaucoup trop d'arbitres et d'officiels qui depuis des mois, des années, vivent des difficultés importantes dans la pratique de leur fonction d'arbitres et d'officiels. Nous c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, car il y a un fort taux de décrochage, il y a des gens qui vivent vraiment des expériences difficiles , a expliqué le directeur général de Sport’Aide, Sylvain Croteau.

Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir faire arbitrer un coach, une fois par mois, une game de hockey et voir comment c'est.

En conférence de presse, Justin St-Pierre, qui a arbitré plus de 1000 matchs dans la LNH en carrière, a fait part d’une situation dont il a été témoin au cours des derniers jours pendant une partie de hockey mineur à Saguenay.

Publicité

C'est même rendu triste. À La Baie en fin de semaine, et il y a des parents... Un monsieur qui ne faisait que ça, il n'arrêtait pas de crier. Il n'arrêtait pas, il n'arrêtait pas [...]. Les arbitres sont là pour protéger les joueurs et le monde crie après les arbitres pour les calls manqués. Le hockey, ça va vite. Et les autres sports aussi, le basketball aussi, le football, il y a du monde sur le terrain, les arbitres ne peuvent pas tout voir , a témoigné celui qui est en convalescence cette saison à la suite d’une opération au genou.

Justin St-Pierre sera présent lors de la 58e Finale des Jeux du Québec au début du mois de mars à Sherbrooke pour sensibiliser le milieu sportif sur les difficultés vécues par les officiels. Une activité organisée par Sport’Aide aura également lieu en avril dans la région.

J’ai vraiment envie de rencontrer les jeunes et les moins jeunes pour discuter de ces enjeux, car nous avons toutes et tous un rôle à jouer pour que nos milieux sportifs soient sains, sécuritaires et motivants.

Avec des informations de Laurie Gobeil