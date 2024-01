Les propriétaires du Cinéma Princesse de Rivière-du-Loup ont investi 350 000 $ pour doter l'une des salles de leur établissement des derniers moyens technologiques.

Au cours des dernières semaines, les sièges, le système de son, l'écran et le projecteur ont tous été changés. L'objectif est d'offrir une expérience immersive et ainsi d'attirer les cinéphiles à venir voir des films en salle plutôt que sur leur téléviseur.

Selon le président de ProjecTech Divertissement, Pierre-André Charron, les amateurs de films pourront profiter du tout nouveau projecteur laser qui a été installé dans cette salle. Moins d'une dizaine de projecteurs du genre se trouveraient dans les salles de cinéma de la province.

Ce type de projecteur permet d'avoir des contrastes beaucoup plus élevés et les couleurs sont plus vives.