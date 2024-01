Brèche de sécurité à Affaires mondiales Canada

Affaires mondiales Canada enquête sur une brèche de sécurité qui a potentiellement exposé les données personnelles et les courriels de plusieurs de ses employés pendant un peu plus d'un mois.

Cette faille a été repérée à la suite de la détection d'une cyberactivité malveillante affectant le réseau interne utilisé par le personnel d'Affaires mondiales Canada, selon des courriels internes du ministère consultés par CBC News.

La faille affecte au moins deux disques internes, ainsi que les courriels, calendriers et contacts de nombreux membres du personnel.

CBC News s'est entretenu avec plusieurs sources au courant de la situation, y compris des employés qui ont reçu des instructions sur la façon dont la faille affecte leur capacité à travailler. Dès mercredi dernier, certains ont été invités à cesser de travailler à distance.

De plus, CBC News a vu trois courriels internes envoyés au personnel d’Affaires mondiales. Le travail est en cours, mais les premiers résultats suggèrent que de nombreux utilisateurs [d'Affaires mondiales Canada] pourraient avoir été touchés , indique l'un de ces messages.

Un autre courriel signalait que les systèmes internes ont été vulnérables entre le 20 décembre 2023 et le 24 janvier 2024. Il informait toute personne se connectant à distance à l'aide d'un ordinateur portable SIGNET (Réseau mondial intégré sécurisé) que ses informations pouvaient être vulnérables.

Il n'est pas clair si des informations secrètes ont été perdues pendant cette brèche, qui a duré plus d'un mois.

Affaires mondiales est une cible naturelle

Une violation d'une telle durée sera forcément grave , estime Wesley Wark, expert en sécurité nationale à l'Université d'Ottawa.

Ouvrir en mode plein écran Wesley Wark, expert en sécurité nationale à l'Université d'Ottawa Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Affaires mondiales Canada détient de nombreuses informations classifiées et de nature sensible... C'est une cible naturelle pour le piratage.

Les câbles diplomatiques sont envoyés à l'aide d'un système crypté, mais une source a déclaré à CBC News que certains brouillons de messages de nature délicate et d'autres renseignements pourraient avoir été stockés dans les disques concernés.

Nous savons que cette information peut être déstabilisante pour beaucoup d'entre vous, indique le courriel envoyé au personnel. Il s'agit d'une situation en évolution et de plus amples informations et conseils continueront d'être partagés aussi rapidement que possible.

Le courriel propose des suggestions sur la manière de protéger les informations délicates et encourage les employés à surveiller leurs comptes bancaires en cas d'activité non autorisée.

Entre-temps, certains employés d'Affaires mondiales basés au Canada et possédant une autorisation de sécurité ne sont pas en mesure de travailler à domicile.

Il ne s'agit pas d'un changement permanent du modèle de travail hybride, mais simplement d'une situation temporaire jusqu'à ce que cette crise soit passée , indique le courriel.

Une source diplomatique de haut rang a déclaré à CBC News qu'à plusieurs reprises au cours de la dernière année, le personnel a été invité à changer immédiatement les mots de passe ou à redémarrer le logiciel.

Dans une déclaration écrite, le ministère affirme que la connectivité des employés sur place dans les bâtiments d'Affaires mondiales Canada fonctionne pleinement, permettant un accès normal aux ordinateurs et au réseau .

Solutions de contournement

Selon Affaires mondiales, les employés travaillant à distance au pays ont reçu des solutions de contournement pour s'assurer qu'ils restent opérationnels .

Le ministère confirme qu’il y a eu violation de données et accès non autorisé aux informations personnelles des utilisateurs .

Le Commissariat de la protection de la vie privée du Canada a été informé de la situation, a indiqué le ministère.

D’après un reportage de Kate McKenna et de Philip Ling, de CBC News

Avec les informations de CBC