La pétrolière Enbridge supprime 650 emplois

L'exploitant d'oléoducs et de gazoducs Enbridge a déclaré qu'il supprimera 650 emplois dans les prochaines semaines afin de réduire ses coûts.

Les réductions d'effectifs auront lieu en février et se termineront le 1er mars.

La compagnie établie à Calgary entend réduire le nombre de postes vacants et de postes contractuels en plus de redéployer du personnel, quand cela s'avère possible, vers d’autres postes.

Les mesures de réduction des coûts sont nécessaires pour maintenir notre santé financière, rester compétitifs en matière de coûts et de nous permettre de croître , a déclaré Enbridge par voie de communiqué.

La société dit devoir faire face à des taux d'intérêt élevés ainsi que des incertitudes économiques et géopolitiques qui rendent les conditions commerciales de plus en plus difficiles dans de nombreux secteurs .

Elle ne dit pas comment l'annonce touchera les activités commerciales dans différentes régions.

Enbridge possède et exploite des pipelines à travers le Canada et les États-Unis. Ses quatre activités principales sont les oléoducs, les gazoducs, les services publics, le stockage du gaz, et l'énergie renouvelable.

Selon son site web, Enbridge achemine environ 30 % du pétrole brut produit en Amérique du Nord. La société est également le troisième fournisseur de gaz naturel si l'on compte le nombre de consommateurs.

Avec les informations de Reuters