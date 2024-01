Gentilly-2 : surprise, prudence, craintes et interrogations à Bécancour

La centrale Gentilly-2 pourrait-elle être relancée? Les conclusions de l’analyse préliminaire réalisée pour le compte d’Hydro-Québec, dévoilées par Radio-Canada, ont suscité l’ébahissement à Bécancour.

C'est une très, très grande surprise de lire ça ce matin.

Telle a été la réaction spontanée de la mairesse de Bécancour, Lucie Allard, qui n’avait pas eu vent des premiers constats de l’étude réalisée par la firme AtkinsRéalis (anciennement SNC-Lavalin), avant leur publication par Radio-Canada, mardi matin.

Avant toute chose, ce que je souhaite, c'est d'avoir plus d'informations sur cette nouvelle-là, parce que je l'ai appris en même temps que tout le monde , a-t-elle commenté en entrevue à l’émission Toujours le matin.

Lucie Allard a soutenu et répété que l'information que nous avons au conseil municipal, à l'hôtel de ville de Bécancour, c'est que la centrale nucléaire est fermée de façon irréversible.

Pour sa part, Hydro-Québec justifie les démarches en modérant l’importance de relancer la centrale de Bécancour. On a un site nucléaire au Québec qui a déjà fonctionné, et on a posé la question à savoir “est-ce que ça pourrait être mis en service?” La réponse semble être oui, mais ça prendrait quand même plusieurs années , indique le vice-président directeur à la Planification énergétique et l’expérience client, Dave Rhéaume.

La société d’État a rappelé que son plan ne prévoit pas de production d’énergie nucléaire d’ici 2035.

Même si la société d’État a voulu se faire rassurante, les questions sont nombreuses, et la mairesse Allard compte bien recueillir les réponses. Est-ce qu’on parle d'autres installations? Est-ce que c'est de plus petits modules dont il est question? , s’est-elle interrogée. C'est des informations que je vais réclamer aujourd'hui, ça certainement.

L’acceptabilité d’une communauté

Mais que se passera-t-il après 2035? Peu importe le projet qui serait lancé par Hydro-Québec, je vais m’assurer qu’il y aura une acceptabilité sociale , martèle Lucie Allard.

La mairesse Lucie Allard soutient que les élus de Bécancour n'ont pas reçu d'information autre que l'irrévocabilité de la fermeture de la centrale nucléaire.

Dans la communauté, les réactions sont également de l’ordre de l’étonnement. Des citoyens rencontrés par Radio-Canada ont évoqué certaines réserves et craintes, en ajoutant qu’Hydro-Québec avait le temps d’ici 2036 de changer son fusil d’épaule. D’autres se sont interrogés sur les raisons de revenir sur une décision prise à grands coûts en 2012.

Aux yeux du militant environnementaliste Michel Fugère, du Mouvement vert de la Mauricie, la production d’énergie nucléaire serait tout simplement un retour en arrière.

Ce que le nucléaire n’est pas en mesure de faire, c’est justement de nous fournir de l’énergie propre rapidement, pas chère, sans danger. Ça a le potentiel de causer des dommages importants, puis c'est extrêmement coûteux.

En entrevue à l’émission En direct, le militant a parlé de confusion et d’incompréhension, en plus de dénoncer ce qu’il appelle une course à la production d’énergie.

Pourquoi produire de l’énergie par des moyens très coûteux et qui vont coûter très cher aux Québécois? , s'est-il questionné.

La centrale Gentilly-2 est à l'arrêt depuis 2012.

