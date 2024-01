Le Manitoba augmente le financement des programmes de repas scolaires

Le gouvernement du Manitoba confirme qu’il augmentera le financement accordé à l'organisme à but non lucratif Child Nutrition Council of Manitoba, afin d’éliminer la liste d’attente pour les programmes alimentaires dans les écoles pour l’année scolaire en cours.

Lors d’une conférence de presse tenue mardi, le ministre de l'Éducation et de l'Apprentissage de la petite enfance, Nello Altomare, a annoncé qu'une subvention de 1,37 million $ serait accordée à cet organisme.

Il s’agit d’un financement qui avait été annoncé en décembre dernier, qui s'élevait à ce moment-là à 1,5 million $.

La subvention annoncée mardi portera donc à 3,87 millions $ la contribution provinciale au Child Nutrition Council of Manitoba.

Cet argent permettra à 70 écoles manitobaines qui attendent de bénéficier des programmes du Child Nutrition Council of Manitoba en 2023-2024, comme l'a indiqué le ministre.

Nello Altomare a ajouté que 30 millions $ seront attribués à divers programmes alimentaires scolaires pendant l’année scolaire 2024-2025, soit à travers le Child Nutrition Council of Manitoba ou directement aux divisions scolaires.

Avant son élection, en octobre dernier, le premier ministre du Manitoba, Wab Kinew, avait promis qu'un programme universel de repas serait mis sur pied dans les écoles.

Publicité

En réponse à la question d’un journaliste, mardi, il n’a cependant pas pu préciser quand le programme universel serait en cours dans les quelque 690 écoles primaires et secondaires de la province.

Nous allons travailler avec les divisions scolaires pour garantir que chaque école dispose d'un programme de repas pour les enfants , a-t-il assuré.

À l’heure actuelle, le Child Nutrition Council of Manitoba prend en charge les frais de plus de 300 programmes alimentaires dans les écoles au Manitoba.

La présidente de l'organisme à but non lucratif, Wendy Bloomfield, précise que les 70 écoles visées par l'annonce de mardi recevront du financement adapté à leurs besoins.

Ce sont de merveilleuses nouvelles pour ces écoles , affirme-t-elle. Nous nous engageons à continuer de défendre les programmes de nutrition scolaire et à travailler en collaboration avec notre gouvernement provincial pour que cela se produise à l'avenir pour nos élèves.

Publicité

La commissaire de l'Association des Divisions scolaires du Manitoba, Darlene Gerrior, a aussi salué cette initiative : Il est essentiel de maintenir une vision à long terme pour les programmes de nutrition scolaire.

Nous devons considérer les problèmes systémiques plus vastes qui contribuent à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté dans nos communautés. Cette initiative devrait servir de catalyseur pour des discussions et des actions plus vastes visant à s’attaquer aux causes profondes de ces problèmes , a-t-elle affirmé.

Un besoin qui existe depuis toujours

D’après le directeur général de la Division scolaire Louis-Riel, Christian Michalik, bien que les besoins des communautés scolaires évoluent constamment, les questions liées à l’alimentation y existent depuis toujours .

C’est beau de voir qu’on a [...] un gouvernement provincial qui veut aider l’effort collectif qui existe depuis déjà des décennies dans nos écoles , souligne-t-il.

Le directeur général de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), Alain Laberge, salue l’annonce de la province. Ça fait longtemps qu’on attend quelque chose comme ceci.

Il précise que, pour l’année scolaire 2023-2024, la DSFM a reçu 18 000 $ de la part du Child Nutrition Council of Manitoba. En tout, 289 000 $ ont été dépensés pour alimenter les programmes de nutrition dans les écoles de la division scolaire.

Ces chiffres sont signalés au ministère de l’Éducation, précise M. Laberge, qui estime que la province est bien consciente de l’ampleur du problème.

C’est très important pour nous qu’on puisse dire au ministère de l’Éducation : "Attendez un instant. Nous faisons notre travail. Nous avons à cœur que nos enfants puissent avoir à manger."

C’est pour ça qu’on n’attend pas d’avoir plus d’argent, mais on doit aller voler dans un autre sac d’argent pour s’assurer que les enfants mangent , ajoute M. Laberge.

Avec des informations d'Anne-Louise Michel