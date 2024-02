L’histoire du match des étoiles de la LNH est intimement liée à Toronto. Du match de charité qui a donné naissance à la classique annuelle jusqu’au retrait du numéro 99 dans l'ensemble de la LNH, voici quelques grands moments étoilés en lien avec la métropole canadienne.

1991 : Vincent Damphousse, des Maple Leafs , joueur par excellence

Le match des Étoiles de 1991 à Chicago a failli ne jamais avoir lieu. Deux jours plus tôt, les États-Unis lançaient l’opération Tempête du désert contre l’Irak qui a envahi le Koweït. Malgré les tensions, Vincent Damphousse, alors un Maple Leaf, égale un record de 4 buts qui tient toujours. Il est le dernier joueur des Leafs à avoir obtenu cet honneur.

2000 : le chandail de Wayne Gretzky retiré par la LNH

Ouvrir en mode plein écran Wayne Gretzky regarde son numéro être hissé dans les hauteurs du Centre Air Canada. Photo : La Presse canadienne / Kevin Frayer

Le numéro 99 a été retiré par la LNH en 2000, juste avant le dernier match des étoiles disputé à Toronto. Le numéro porté par Wayne Gretzky est le seul retiré par la ligue entière.

1947 : premier match des étoiles au Maple Leaf Gardens

Début du widget Youtube. Passer le widget ? Fin du widget Youtube. Retourner au début du widget ?

Le tout premier match des étoiles a été disputé en 1947 à Toronto. C’était près de 25 ans avant la construction de la Tour CN. À l’époque, les champions de la Coupe Stanley - c'était les Leafs cette année-là - affrontaient une équipe de vedettes des autres équipes. Maurice Richard a compté un but et obtenu une passe sur le but gagnant de l’équipe d’étoiles.

1934 : l’ancêtre du match des étoiles

Ouvrir en mode plein écran La carrière d'Irvine Bailey, surnommé Ace, a pris fin à la suite d'une importante blessure. Il est ensuite resté à l'emploi des Maple Leafs. Photo : Archives de la Ville de Toronto

L’idée de rassembler les meilleurs joueurs de hockey au sein de la même équipe a d’abord été faite pour un match de charité. L’attaquant des Maple Leafs, Ace Bailey, avait été gravement blessé lors d’un match, une blessure qui a mis fin à sa carrière. L’équipe a donc décidé de jouer au profit de leur ancien coéquipier contre un groupe de hockeyeurs des autres équipes.

2:15 Toronto a une place de choix dans l'histoire du match des étoiles de Ligue nationale de hockey. Photo : Radio-Canada / Camile Gauthier

2000 : le commanditaire du dernier match des étoiles à Toronto était...

Ouvrir en mode plein écran Nortel Networks présentait le match des étoiles à Toronto en 2000, un peu plus d'un an avant la débâcle de l'entreprise. Photo : La Presse canadienne / Kevin Frayer

Nortel Networks était un partenaire de choix pour le match présenté au Centre Air Canada de Toronto en 2000. Cette année-là, l'action de l'entreprise atteint un sommet de 124,50 $. À peine un an plus tard, c'est la débâcle. Nortel Networks perd 99 % de sa valeur en bourse. Un scandale de manipulations comptables fait la manchette. L'entreprise n'existe plus aujourd'hui.