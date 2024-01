Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix s'est adressé aux fidèles du Diocèse de Québec dans une vidéo où il nie les faits qui lui sont reprochés.

La vidéo de près de six minutes a été diffusée sur YouTube, mardi.

Je sais que ces accusations ont suscité beaucoup de réactions d'étonnement et causé des souffrances , laisse tomber d'entrée de jeu Mgr Lacroix dans la vidéo.

5:54 Visé par des allégations de gestes à caractère sexuel, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a diffusé un message vidéo à l’intention des diocésains dans lequel il nie catégoriquement avoir « posé de gestes inappropriés envers qui que ce soit ». Photo : Radio-Canada

Le nom du cardinal Lacroix, 66 ans, est récemment apparu dans des documents judiciaires où il est visé par des allégations de gestes à caractère sexuel dans le cadre de l’action collective intentée contre son diocèse.

Je nie catégoriquement les allégations rendues publiques. Jamais, à ma connaissance, je n’ai posé de gestes inappropriés envers qui que ce soit, qu’il s’agisse de personnes mineures ou adultes. Mon âme et ma conscience sont en paix face à ces accusations que je réfute.

L'archevêque a annoncé il y a quelques jours qu'il se retirait de ses fonctions temporairement. Il ne s’agit pas d’une démission, mais d’un retrait temporaire pour nous permettre de mieux évaluer les prochains pas à faire et envisager les décisions à prendre , explique Mgr Lacroix.

Action collective

Le cardinal, qui s'est dit affecté par les évènements, affirme qu'il respectera le processus de l'action collective en cours. Pour nous, cela est fondamental. Nous continuerons d'y consacrer tous nos efforts.

Gérald Cyprien Lacroix déplore toutefois que le cabinet Arsenault Dufresne Wee Avocats, responsable d'un recours collectif visant le diocèse de Québec, a mis fin aux négociations entamées dans le cadre d'une conférence de règlement à l'amiable proposé par la Cour supérieure .

Puisque son nom se retrouve dans la liste des agresseurs présumés, le cardinal indique se sentir dans une situation ambiguë .

Je considère que ce retrait temporaire pourrait aider à ce que d'éventuelles négociations à venir dans le cadre de l'action collective ne soient pas perturbées, mais au contraire avancent vers un règlement , ajoute-t-il. Je crains cependant que cette décision prolonge indûment les délais avant la réparation que les survivantes et survivants d'abus sexuels attendent depuis trop longtemps.

Processus interne et appel au dialogue

Le Diocèse de Québec prend acte de la décision et de la déclaration de Gérald Cyprien Lacroix.

Bien qu’un flou persiste sur la nature de ce qui est reproché et que l’identité de la personne plaignante soit inconnue, les responsables du Diocèse ont entamé le processus interne à l’Église prévue dans le motu proprio Vos estis lux mundi , écrit le Diocèse de Québec dans un communiqué.

Il s'agit de directives du pape François qui visent à dénoncer et à prévenir les abus sexuels dans l'Église catholique. L’étape du signalement au Saint-Père est réalisée et nous attendrons l’issue du processus en cours , ajoute le Diocèse.

Le Diocèse se désole, lui aussi, de la fin des négociations avec le cabinet d'avocats Arsenault, Dufresne, Wee.

Nous rappelons qu’à tout moment du processus, un règlement à l’amiable est possible. Notre porte est ouverte, nous sommes entièrement disposés à offrir un règlement qui serait basé sur les précédents en pareille matière.

Aucun geste concret

Le cabinet d'avocats responsable du recours collectif trouve surprenant la sortie publique du cardinal.

Selon Me Alain Arsenault, les deux parties ont signé une entente de confidentialité sur le contenu de la conférence de règlement à l'amiable proposé par la Cour supérieure. Dire que le cabinet s'est retiré contrevient à cette entente, estime l'avocat. J'aimerais bien vous dire des commentaires par rapport à ces informations-là, mais j'ai signé des ententes de confidentialité. S'ils font ça, c'est là que pour moi, ils sont en mode panique.

Ouvrir en mode plein écran Me Alain Arsenault Photo : Radio-Canada

Me Arsenault rappelle que les négociations pour un potentiel règlement ont duré plus d'un an. Il déplore que le cardinal envoie un message contradictoire lorsqu'il dit sentir la douleur des victimes alléguées.

Ils ont beaucoup de compassion pour les victimes, c'est beau. Mais après? Oui, on prie pour les victimes, mais quels gestes ont-ils faits après?

Me Arsenault invite les victimes potentielles à se joindre à l'action collective.