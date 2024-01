Le Canada a autorisé l’exportation d’équipements militaires « non létaux » vers Israël depuis le début de sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, a affirmé à Radio-Canada un porte-parole d’Affaires mondiales Canada, sans préciser le type de marchandises dont il est question.

Les licences accordées depuis le 7 octobre 2023 concernent l'exportation d'équipements non létaux , écrit dans un courriel Jean-Pierre Godbout.

Le porte-parole d’Affaires mondiales Canada ne donne pas plus de précisions sur la nature de ces équipements, mais dans un rapport, le ministère de la Défense nationale définit l’expression arme non létale comme suit :

Arme explicitement conçue et principalement utilisée pour neutraliser ou repousser des personnes ou pour neutraliser des équipements, tout en réduisant au maximum les accidents mortels, les lésions permanentes et les dégâts aux biens et à l’environnement.

En février 2022, Affaires mondiales Canada avait utilisé les mots non létal pour désigner certains équipements fournis à l’Ukraine afin de l’assister dans sa défense contre l’invasion russe.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Le matériel non létal offert par Ottawa à Kiev comprenait de l’équipement de protection individuelle, comme des gilets pare-balles, ainsi que des outils de transport de charge, de même que de l’équipement de surveillance et de détection. Ces équipements incluaient aussi des jumelles, des télémètres laser, des détecteurs de métal et des lunettes d’observation.

Publicité

Les exportations en question

Selon les dernières données sur les exportations militaires du Canada publiées en 2022, Ottawa a transféré à Israël du matériel électronique conçu spécialement en vue d’un usage militaire (10 465 925,01 $), ainsi que des aéronefs et de l'équipement aéronautique (4 966 293,58 $), mais aussi des bombes, des torpilles, des roquettes, des missiles et d'autres dispositifs explosifs (3 174 297,90 $).

En tout, le Canada a exporté plus de 21 millions de dollars de matériel militaire vers Israël en 2022. Ce montant était de 26 millions de dollars en 2021, ce qui plaçait Israël parmi les 10 principales destinations des exportations d’armes canadiennes.

Excluant les États-Unis, Israël est le pays qui a obtenu du Canada le plus de licences d’exportation utilisées pour les marchandises et les technologies militaires en 2022. Au total, il a obtenu 315 licences d'exportation en 2022, suivi du Royaume-Uni (290) et de l'Allemagne (188).

Dans son courriel, M. Godbout, le porte-parole d’Affaires mondiales Canada, précise que depuis plus de 30 ans , Ottawa n'a reçu aucune demande, et donc n'a délivré aucune licence, pour des systèmes d'armes complets, pour des armes conventionnelles majeures ou des armes légères vers Israël .

Radio-Canada a tenté de contacter l’attaché de défense israélien auprès de l'ambassade d’Israël à Ottawa, le colonel Ilan Or, pour des commentaires, mais sans succès.

Publicité

Une expression « vague »

De son côté, Kelsey Gallagher, chercheur chez Project Ploughshares, une organisation non gouvernementale canadienne qui se concentre sur les questions de désarmement, appelle Affaires mondiales Canada à préciser le type d’équipements non létaux fournis à Israël.

Selon lui, l’expression non létale est vague et ambiguë . On ne comprend pas exactement ce que cela implique comme matériel militaire , dit-il, tout en affirmant que cela pourrait désigner par exemple des pièces ou des composantes militaires qui peuvent faire partie d’un système d’armes plus complet .

Il pourrait s’agir, par exemple, de pièces de surveillance qui, en tant qu’équipements, ne vont pas causer de morts. Mais ce même équipement [pourrait être] intégré à un autre système militaire plus létal , explique encore le chercheur.

Project Ploughshares a récemment publié un rapport révélant que certains équipements fabriqués au Canada, y compris ceux trouvés dans les avions de combat F-35, sont expédiés aux États-Unis avant d’être transférés vers Israël.

La question de la vente d’armes canadiennes à Israël est revenue sur le devant de l’actualité après l’appel de la Cour internationale de justice (CIJ) enjoignant à Israël de prévenir tout éventuel acte de génocide dans la bande de Gaza, où l'inquiétude grandit quant au sort des civils.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien, qui a fait environ 1140 morts, majoritairement des civils, selon les chiffres officiels israéliens. Quelque 250 personnes ont été enlevées et emmenées dans la bande de Gaza, dont une centaine ont été libérées fin novembre à la faveur d'une trêve, en échange de prisonniers palestiniens. Selon les autorités israéliennes, 132 otages restent détenus à Gaza, dont 28 sont présumés morts. En riposte, Israël a juré d' anéantir le Hamas et lancé une vaste opération militaire qui a fait 26 751 morts, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du mouvement palestinien. Dans le territoire dévasté et assiégé par Israël, en proie à une crise humanitaire majeure, les bombardements ont poussé 1,7 million de Palestiniens, selon l'ONU, sur un total de 2,4 millions d'habitants, à fuir leur foyer.

Conformément à sa propre loi – la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) – et au Traité international sur le commerce des armes (TCA), auquel le Canada a adhéré en 2019, Ottawa ne peut délivrer de licences d’exportation d’armes, de munitions, de matériel ou d’armements de guerre à un pays donné s’il existe un risque sérieux que ces armes soient utilisées pour commettre ou faciliter une violation grave du droit international.

L'Afrique du Sud avait saisi la CIJ , arguant qu'Israël, dans sa guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza, violait la Convention des Nations unies sur le génocide. Une accusation jugée scandaleuse et infondée par Israël.

Sans se prononcer sur la question de savoir si Israël commet ou non un génocide, la plus haute juridiction de l'ONU appelle l’État hébreu à tout faire pour empêcher la commission de tous actes entrant dans le champ d'application de la Convention.

Le gouvernement libéral est resté très vague quant à sa position envers la décision de la CIJ , affirmant soutenir la Cour internationale, la plus haute instance juridique de l’ONU, tout en affirmant ne pas accepter les prémisses de l’affaire portée par l’Afrique du Sud .

Dans son courriel à Radio-Canada, le porte-parole d’Affaires mondiales assure que toutes les demandes de licence pour des articles contrôlés sont examinées au cas par cas dans le cadre de l'évaluation des risques du Canada .

Les biens dont l'exportation est contrôlée comprennent une grande variété de biens et de technologies conçus à des fins civiles et militaires, par exemple des équipements de télécommunications, des équipements de décontamination, des équipements cryptographiques, des équipements de protection, des simulateurs, des équipements d'imagerie, des composants électroniques, des armes à feu et des munitions , ajoute-t-il.

M. Godbout affirme qu’Ottawa ne délivre pas de licences d'exportation de marchandises militaires s'il existe un risque important qu'elles soient utilisées pour commettre ou faciliter une violation grave du droit international relatif aux droits de la personne, pour porter atteinte à la paix et à la sécurité, pour faciliter la criminalité organisée internationale ou le terrorisme, pour commettre une violation grave du droit international humanitaire ou pour commettre des actes de violence graves à l'encontre de femmes et d'enfants .