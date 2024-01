Steeve Gilbert reste détenu 

Steeve Gilbert, arrêté à la suite d'événements ayant mené à la mort d'un homme par arme blanche sur la rue Gillespie, à Sherbrooke, vendredi, a comparu par visioconférence mardi. Il reste détenu en attendant son retour en cour le 12 février prochain.

Vu le passé criminel de M. Gilbert, on avait des craintes qu’il puisse récidiver ou en venir à être un danger pour les différents témoins et victimes au dossier. On verra s’il fait valoir des motifs pour être remis en liberté pendant la durée des procédures , souligne le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Louis Fouquet.

Monsieur a différents antécédents criminels, notamment d’introduction par infraction, une longue fiche criminelle. Il sortait tout juste du pénitencier. Évidemment, c’est préoccupant pour le ministère public.

Pour l'instant, Steeve Gilbert, 44 ans, fait face à une accusation d'agression armée sur une autre victime impliquée dans les événements survenus dans la nuit de jeudi à vendredi. Il s'était rendu lui-même aux policiers vendredi après-midi.

Publicité

La juge Claire Desgens lui a ordonné de ne pas entrer en contact avec huit personnes liées au dossier.

D'autres accusations pourraient être déposées contre lui. Aucune décision n’a été prise pour l’instant , précise toutefois Me Louis Fouquet.

Rappelons que le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) se penche présentement sur l'intervention du Service de police de Sherbrooke (SPS) dans ce dossier. Selon un communiqué du BEI, des policiers du Service de police de Sherbrooke se seraient rendus sur les lieux [après un] appel vers 2 h 44. Les policiers auraient alors échangé avec les occupants de la résidence afin de clarifier la raison de l’appel. À la suite de l’évaluation effectuée par les policiers, ceux-ci seraient repartis.

Le décès d’une personne aurait ensuite été constaté après 5 h du matin, après un autre appel au 911.

En septembre dernier, Steeve Gilbert avait par ailleurs fait l'objet d'un mandat d'arrêt national, puisqu'il se trouvait en liberté illégale . Il avait été arrêté quelques jours plus tard sur la rue Gillespie.

Avec des informations de Marion Bérubé