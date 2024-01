Des députés en N.-É. continuent de réclamer de meilleures mesures de sécurité

Des députés provinciaux de la Nouvelle-Écosse continuent de réclamer de meilleurs budgets pour améliorer la sécurité dans leurs bureaux de circonscription, un mois après que l’adjointe d’un élu a été agressée.

À la mi-décembre, un homme s’est présenté au bureau de circonscription du député libéral Brendan Maguire. Son adjointe est sa seule employée. Le visiteur s’est jeté sur elle, l’a agrippée à la gorge, l’a poussée contre le mur et l’a étouffée.

Exceptionnellement, une étudiante se trouvait au bureau de circonscription et a pu s’interposer. Toutefois, cette histoire continue d’inquiéter des députés comme Lisa Lachance, car le budget des élus provinciaux ne leur permet d’embaucher qu’un seul adjoint de circonscription, qui se retrouve souvent seul au bureau.

On demande du financement pour embaucher quelqu’un d’autre afin que la plupart du temps, on ait deux personnes au bureau , résume la personne élue à Halifax Citadel–Sable Island pour le NPD au micro de Radio-Canada.

Une réunion mercredi

Le sujet sera abordé mercredi à une réunion de la Commission de régie de l’Assemblée législative. Ce comité, qui se rencontre habituellement trois fois par an, comprend des députés de tous les partis et se penche sur les questions financières et administratives qui touchent les élus.

Publicité

L’enjeu a fait l'objet d'un débat mercredi dernier. En plus des députés du NPD, ceux du Parti libéral ont réclamé une telle hausse de leur budget. Pour leur part, les élus du parti progressiste-conservateur s’y sont opposés.

S'adressant à la presse à l'extérieur de la salle de réunion, Allan MacMaster a suggéré que les partis d'opposition essayaient de profiter de l'attaque contre l'assistante de circonscription de Brendan Maguire pour obtenir une aide supplémentaire.

Je sais que l'opposition voulait des budgets plus importants pour les bureaux de circonscription avant que cet événement ne se produise au bureau du député Maguire , a-t-il dit. Avec cet événement, ils ont soudainement une bonne raison de demander plus de personnel.

Lisa Lachance dit avoir ressenti de la déception en entendant ses propos, parce qu'à mon avis, ça contribue au débat contre les politiciens alors que les besoins en sécurité sont plus pressants que jamais.

La vie devient de plus en plus difficile pour les Néo-Écossais. Nos bureaux semblent aider plus de gens. Ils arrivent dans nos bureaux, la plupart du temps, avec de gros problèmes dans leur vie , poursuit Lisa Lachance.

Recevoir un budget plus important à la rencontre de mercredi, ce ne serait qu’un début, mais un début important , conclut-iel.

Avec des informations du Réveil Nouvelle-Écosse Terre-Neuve et de Jean Laroche, CBC

Des députés veulent plus de sécurité dans les bureaux de circonscriptions.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Le réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L.. Des députés veulent plus de sécurité dans les bureaux de circonscriptions ÉMISSION ICI PREMIÈRE Le réveil / Nouvelle-Écosse et T.-N.-L. Écouter l’audio (Des députés veulent plus de sécurité dans les bureaux de circonscriptions. 10 minutes 26 secondes) Durée de 10 minutes 26 secondes 10:26