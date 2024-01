La mairesse de Saguenay refuse toujours de commenter l’enquête du DGEQ à son endroit

Julie Dufour persiste et signe : elle refuse de dévoiler si le Directeur général des élections (DGEQ) l’a contactée.

Une enquête est en cours après que deux plaintes officielles eurent été déposées par d'anciens candidats à la mairie qui attaquent l'intégrité de Julie Dufour.

Questionnée à plusieurs reprises au Cercle de presse du Saguenay mardi matin, la mairesse a laissé entendre qu'elle n'a pas la responsabilité, à titre de première magistrate, de dévoiler si elle a été contactée ou non par le DGEQ .

J’ai la responsabilité de maintenir le cap, j’ai la responsabilité de maintenir l’ordre et l’harmonie et de travailler pour cette ville et pour les citoyens, ce que je fais.