Plafonnement des visas d’étudiants étrangers : vives inquiétudes dans le Grand Moncton

Les maires et présidents de plusieurs collèges et universités du Grand Moncton s'inquiètent que le plafond sur le nombre de visas d'étudiants étrangers imposé par Ottawa pour les deux prochaines années ait des impacts négatifs sur le système d'éducation postsecondaire et sur la communauté.

Tous se sont unis pour signer une lettre destinée aux députés-ministres fédéraux locaux Ginette Petitpas-Taylor et Dominic LeBlanc.

Yvon Lapierre, maire de Dieppe, est un des 10 signataires de la lettre.

Parmi les dix signataires de la lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, on retrouve les maires de Moncton, Dawn Arnold, de Dieppe, Yvon Lapierre, et de Riverview, Andrew LeBlanc, en plus du recteur de l’Université de Moncton, Denis Prud’homme, et du chef de la stratégie à l’Association multiculturelle du Grand Moncton, Ronald Gaudet.

Il y a une semaine, le ministre fédéral de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a annoncé que le gouvernement libéral établit désormais un plafond de deux ans pour les étudiants étrangers acceptés au pays, pour réduire notamment les pressions sur la demande de logements.

Cette année, le nombre de visas accordé sera en baisse de 35 % par rapport à 2023.

Un impact négatif , disent les signataires

Ensemble, nous craignons que cette décision ait un impact négatif sur notre capacité à attirer des étudiants étrangers et à les retenir après leurs études , estiment les signataires de la lettre.

Ils ajoutent que près de 4000 étudiants étrangers étudient actuellement dans les sept établissements postsecondaires publics et privés de la région du Grand Moncton.

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller, a rencontré quelques étudiants étrangers après la conférence de presse à Caraquet, il y a deux semaines.

Nous ne connaissons pas le nombre réduit de visas pour le Nouveau-Brunswick ou pour le Grand Moncton, mais si l'on se base sur les 35 % annoncés, cela pourrait signifier la perte de 1400 étudiants pour notre communauté , calculent-ils.

Les signataires croient que la solution proposée par le gouvernement fédéral est un instrument brusque qui ne tient pas compte des besoins de notre région .

Le groupe d’intervenants propose que le gouvernement fédéral revienne sur cette décision et de ne pas pénaliser les établissements du Nouveau-Brunswick.

Si cette décision est liée au manque de logements, il faut utiliser les fonds fédéraux existants pour le logement en collaboration avec les provinces et les municipalités afin d'augmenter l'offre, poursuivent-ils.

Importance de la présence d’étudiants étrangers

Dans la lettre, les signataires soulignent que la population immigrante est majoritairement qualifiée et éduquée. Sans les immigrants et les étudiants étrangers, notre main-d'œuvre serait en déclin , jugent les signataires.

Ils ajoutent que de nombreux employeurs ont déjà fait part de leurs inquiétudes quant à l'impact du plafonnement du nombre d'étudiants étrangers sur leurs activités à court et à long terme.

Les établissements d'éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick s'inquiètent également de l'impact plus large, notamment sur leurs finances que cette décision d'Ottawa pourrait avoir.