Ce sont plus de 10 000 élèves qui seront visés par le plan de rattrapage des centres de services scolaires (CSS) de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Plus de 1400 membres du personnel y contribueront volontairement.

Le gouvernement du Québec a versé 5 577 399 dollars à quatre CSS de la région, afin qu’ils exécutent leur plan de rattrapage comme suite à la grève du front commun qui a eu lieu à l’automne.

L’objectif de ce plan est d’aider les 10 478 élèves qui ont été ciblés comme étant en difficulté et ont besoin de rattraper du retard sur le plan des apprentissages.

Plan de rattrapage scolaire en Mauricie et au Centre-du-Québec Centre de service scolaire Montant accordé par le gouvernement pour le plan de rattrapage pour l'année scolaire 2023-2024 Nombre d'élèves en difficulté touchés par le plan Nombre d'employés volontaires pour participer au plan de rattrapage CSS du Chemin-du-Roy 2 110 202 $ 3901 457 CSS de la Riveraine 667 679 $ 586 120 CSS de l'Énergie 1 099 518 $ 2904 360 CSS des Bois Francs 1 700 000 $ 3087 472 Total 5 577 399 $ 10 478 1409 Source : Centres de services scolaire de la Mauricie et du Centre-du-Québec

Parmi les cinq CSS des territoires de la Mauricie et du Centre-du-Québec, seul le Centre de services scolaire des Chênes n’a pas acheminé les informations demandées à Radio-Canada.

Pour mettre en place son plan, qui consiste majoritairement en tutorat et en soutien individuel aux élèves, les CSS ont fait appel à un effort volontaire des membres de leur personnel.

Pour les quatre CSS , ce sont 1409 enseignants et membres du personnel de soutien qui ont répondu à l’appel.

Publicité

Les CSS ont indiqué que les séances de tutorat pourraient avoir lieu à l’heure du midi ou encore à la semaine de relâche.

Certains CSS vont également utiliser ces ressources pour renforcer le coenseignement dans certaines classes.

Avec des informations de Pierre-André Cloutier